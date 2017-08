Australische verdachten planden twee aanslagen

De twee mannen die zaterdag in Australië werden opgepakt, waren bezig met het plannen van twee aanslagen. Dit heeft de Australische politie vrijdag laten weten tijdens een persconferentie, aldus Reuters. De verdachten probeerden een explosief te plaatsen in een vliegtuig. Ook wilden ze met gifgas een aanslag plegen. Ze zouden zijn aangestuurd door Islamitische Staat (IS).

Volgens de politie nam een van de verdachten op 15 juli een explosief mee in een tas naar de luchthaven in Sydney. Hij had zijn broer gevraagd de tas mee te nemen zonder te vertellen wat erin zat. Om onduidelijke redenen is de tas nooit aan boord gekomen. De man is met de tas vertrokken en de broer is aan boord gegaan.

Vervolgens wilden de mannen een aanslag plegen met gifgas. Dit plan was volgens de politie nog niet concreet.

Geavanceerd explosief

De politie spreekt over een mogelijke “catastrofale gebeurtenis”. Het zou gaan om een zeer geavanceerd explosief. De onderdelen voor dit explosief zouden door een lid van IS naar de mannen zijn opgestuurd.

“Dit is een van de meest geraffineerde plannen die ooit op Australisch grondgebied zijn gemaakt.”

Het is voor het eerst dat de politie informatie verstrekt nadat ze vorig weekend vier mannen arresteerden. Een van deze mannen is inmiddels vrijgelaten en een derde zit nog vast.