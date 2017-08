Air France gaat na rakettest verder om Noord-Korea heen vliegen

Air France gaat uit veiligheidsoverwegingen met een grotere boog om Noord-Korea heenvliegen, nadat vorige week vrijdag een Noord-Koreaanse raket een passagierstoestel van Air France op slechts 100 kilometer naderde.

KLM vloog al op grotere afstand. „Door het besluit van Air France vliegen beide bedrijven nu dezelfde route”, zei een woordvoerder van KLM.

Na een testvlucht vorige week vrijdag met intercontinentale ballistische raket kwam deze terecht in Japanse wateren, op een plaats waar tien minuten eerder een Boeing 777 met 332 mensen aan boord was gepasseerd, zo blijkt uit vluchtgegevens.

Volgens Air France zijn de passagiers aan boord van vlucht AF293 van Parijs naar Tokyo geen moment in gevaar geweest, maar wordt de zone die de luchtvaartmaatschappij mijdt, uit voorzorg uitgebreid.

Het Amerikaanse Pentagon heeft vliegmaatschappijen vaker gewaarschuwd voor het gevaar van vliegen boven de wateren ten oosten van Noord-Korea. In 2014 passeerde een Chinees passagierstoestel over een gebied waar slechts zeven minuten eerder een Noord-Koreaanse raket doorheen was gevlogen. Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de actie van vorige week “onverantwoord” en wees erop dat ook Japanse vissersboten in de omgeving waar de raket landde gevaar liepen.

De Internationale Burgervluchtorganisatie gebiedt landen om waarschuwingen af te geven bij gevaar voor passagierstoestellen. Noord-Korea is er vaker van beschuldigd deze richtlijnen aan zijn laars te lappen. Het projectiel dat Pyongyang op 28 juli testte vloog 47 minuten en kwam 3.725 kilometer hoog en 998 kilometer ver.