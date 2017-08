Activist Elliott gaat zich nu met de NXP-deal bemoeien

Niet alleen verfbedrijf AkzoNobel heeft last van de activistische investeerder Elliott, datzelfde geldt voor chipbedrijf Qualcomm.

Ruim een half jaar geleden werden het Amerikaanse chipconcern Qualcomm en het Nederlandse NXP het eens: de Amerikanen zouden NXP voor 47 miljard dollar (bijna 40 miljard euro) overnemen. Het zou één van de grootste overnames van een Nederlands bedrijf ooit zijn. NXP was ooit de chipdivisie van Philips, maar werd in 2006 verzelfstandigd.

47 miljard dollar. Voor dat bedrag wil het Amerikaanse chipbedrijf Qualcomm het Nederlandse chipbedrijf NXP overnemen. NXP heeft met het bod ingestemd, beleggers vinden het te laag. 6 procent van de aandelen in NXP is inmiddels in bezit van het Amerikaanse activistische hedgefonds Elliott. De afgelopen twee maanden heeft Elliott zijn belang in NXP verdubbeld, zo werd vrijdag bekend.

Veel aandeelhouders, waaronder het Amerikaanse hedgefonds Elliott, vonden het bod van Qualcomm te laag. Dat bleek al uit de geringe belangstelling van beleggers om hun stukken aan te bieden voor 110 dollar per aandeel. Het Amerikaanse concern zag zich daarom eind juni genoodzaakt het bod met een maand te verlengen. Door de sterke resultaten die NXP deze week presenteerde, neemt de druk op Qualcomm om zijn bod te verhogen verder toe.

En dan is daar Elliott nog. Er gingen al geruchten dat het hedgefonds zich met de NXP-deal ging bemoeien. Vrijdag bleek dat het hedgefonds zijn belang in NXP de afgelopen twee maanden heeft verdubbeld, tot 6 procent. Bovendien suggereerde het hedgefonds dat het in gesprek is – of gaat – met andere partijen die interesse hebben om NXP over te nemen.

AkzoNobel weet hoe het is om dwarsgezeten te worden door Elliott. Het hedgefonds heeft een belang van 9,5 procent in het Nederlandse verfbedrijf en daagde AkzoNobel onlangs voor de rechter, omdat het concern een overnamebod van branchegenoot PPG had afgewezen. Elliott wil via de rechter afdwingen dat aandeelhouders mogen stemmen over de positie van de president-commissaris van AkzoNobel, Antony Burgmans. De rechter doet op 10 augustus uitspraak in die zaak.