Zo telefoneert Trump met wereldleiders

Dat president Donald Trump voor opschudding kan zorgen als hij een telefoon gebruikt, wisten we al. Ruim voor zijn inauguratie zette hij de relatie van de Verenigde Staten met China onder druk, door te bellen met de president van Taiwan. Een grote belediging in de ogen van China, dat Taiwan als eigen grondgebied beschouwt. Dit voorjaar zorgde Trump voor hilariteit toen hij een tweet afsloot met het niet bestaande woord ‘covfefe’.

Donderdag voegde The Washington Post aan deze akkefietjes een nieuw hoofdstuk toe. De krant wist de hand te leggen op de transcripten van telefoongesprekken die Trump begin dit jaar voerde met zijn Mexicaanse ambtsgenoot Enrique Peña Nieto en de Australische premier Malcolm Turnbull. De gesprekken bieden een uniek inkijkje in de manier waarop Trump met andere wereldleiders communiceert.

De transcripten bevestigen dat Trump aan het einde van zijn gesprek op 28 januari met Turnbull inderdaad min of meer de hoorn erop gooide, zoals The Washington Post in februari al meldde. “Ik ben er klaar mee”, foeterde Trump nadat hij met Turnbull geruzied had over een deal die de VS volgens Trump zou verplichten tweeduizend vluchtelingen op te nemen die in Australië waren geweigerd.

Een slechte deal, zegt Trump tegen Turnbull:

“Ik respecteer je, maar op zakengebied heb je heel wat stomme deals gesloten. Dit is een domme afspraak, die slecht op mij zal afstralen.”

Na wat gekibbel over de “walgelijke deal” waarvan Trump vreest dat die hem politiek gezien “om zeep zal helpen”, maakt de president een einde aan het gesprek:

“Ik ben al de hele dag dit soort telefoontjes aan het plegen, en dit is wel de meest onplezierige. Met Poetin heb ik leuk gepraat. Dit is belachelijk.”

Trumps praatje met Peña Nieto een dag eerder is gemoedelijker. Hij belooft de Mexicaanse president hulp bij het afrekenen met de “tough hombres” die de drugshandel in Mexico steunen: “Jouw leger is misschien bang van hen, maar dat van ons niet. [...] Onze militairen zullen met hen afrekenen op een manier die je nooit had kunnen bedenken.”

Grensmuur

Daarna snijden de leiders een heikel onderwerp aan: de muur die Trump aan de grens met Mexico wil bouwen, en waar hij de Mexicanen voor wil laten betalen. Peña Nieto benadrukt dat dat laatste nooit zal gebeuren. Daarop verzoekt Trump zijn collega nooit meer publiekelijk te zeggen dat Mexico de muur niet gaat betalen. Hij zegt dat hij het tegenover zijn kiezers niet kan maken dat de VS de rekening uiteindelijk zelf moeten voldoen.

“Ik moet Mexico voor de muur laten betalen. [...] Als je blijft zeggen dat Mexico niet gaat betalen, wil ik jullie niet meer spreken, want daar kan ik niet mee leven.”

Maar, verzekert Trump Peña Nieto later: ondanks het meningsverschil over de grensmuur, wil hij dat Mexico een “goede en sterke” buurman van de VS blijft.