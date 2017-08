Vijftal verdacht van aanzetten minderjarig meisje tot prostitutie

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam verdenkt vijf personen ervan een minderjarig meisje aangezet te hebben tot prostitutie. Onder hen is een ander minderjarig meisje van 17. Volgens het OM is zij door de overige verdachten zelf ook aangezet tot prostitutie.

De politie kwam de zaak begin dit jaar op het spoor. Er werd een foto van een vermist minderjarig meisje aangetroffen op een site waarop voor prostitutie geadverteerd wordt. Het meisje werd na onderzoek aangetroffen in een woning in Huizen. Daar waren een 32-jarige man uit Krommenie en het meisje van 17 aanwezig.

De man van 32 werd aangehouden, op dat moment nog op verdenking van het onttrekken van een minderjarige aan het wettelijk gezag. Na onderzoek van de telefoon van de man kwam daar later de verdenking bij van aanzetten tot prostitutie. Het leidde ook tot de arrestatie van twee andere mannen van 32, één man van 57 en het 17-jarige meisje.

De aangehouden personen zijn volgens een woordvoerder van het OM betrokken bij de organisatie van de prostitutie, het zijn geen bezoekers. Mogelijk komen er binnenkort meer aanhoudingen. Er wordt ook niet uitgesloten dat de verdachten meer slachtoffers gemaakt hebben. Vier verdachten zitten vast. Alleen van de 57-jarige man werd de voorlopige hechtenis door de rechtbank niet verlengd. Hij is nog wel verdachte.