Notarissen zeggen vertrouwen op in toezichthouder

Notarissen hebben geen vertrouwen meer in de financieel toezichthouder van hun branche, het Bureau Financieel Toezicht (BFT). In een brief zegt de ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) het vertrouwen op in de toezichthouder. Volgens de notarissen is er in de afgelopen jaren veel verbetering toegezegd, maar is daar nog te weinig van zichtbaar en is de maat nu vol.

In de brief, in handen van BNR Nieuwsradio, wordt stevige kritiek geuit op de manier van werken van het BFT. Er zou niet effectief gewerkt worden, regels zouden telkens achteraf worden gewijzigd en er zou een gebrek zijn aan deskundigheid. Lijstjes zouden belangrijker zijn dan de praktijk van het notariële werk en inzicht krijgen in de risico’s.

Doorn in het oog: kwartaalcijfers

Waar met name woede over bestaat, is de verplichte controle van kwartaalcijfers van notariskantoren door accountantskantoren. Deze kostbare controles werden ingesteld tijdens de financiële crisis, en moesten een vinger aan de pols houden bij notariskantoren die in de gevarenzone zaten qua financiën. Aanvankelijk werden alleen de kantoren met een omzet hoger dan drie miljoen euro verplicht om cijfers te overleggen. Maar nu stelt het BFT dat ook de kleinere kantoren hier verplicht aan moeten meedoen, tot grote woede van de branche.

Volgens de notarissen missen de controles nu hun doel, omdat het al lang duidelijk zou zijn welke kantoren de cijfers niet op orde hebben. Ze stellen dat de controles te veel kosten en bovendien de controle elders neerleggen: niet de toezichthouder maar de accountant houdt zich nu bezig met het toezicht.

Tegenover BNR reageert BFT-voorzitter Marijke Kaptein geschrokken op de brief. Ze stelt een goede relatie te onderhouden met het bestuur van beroepsorganisatie KNB. KNB-voorzitter Jef Oomen erkent dat er grote onvrede bestaat in het bestuur van de organisatie, maar zegt het vertrouwen in het BFT niet op. De ledenraad, van wie de brief afkomstig is, is een zelfstandig onderdeel van de beroepsorganisatie.