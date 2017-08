Meer klanten voor T-Mobile Nederland

Voor het tweede kwartaal op rij heeft T-Mobile Nederland sterke cijfers genoteerd. Het telecomconcern heeft het afgelopen kwartaal 61.000 nieuwe mobiele klanten binnengehaald, waardoor het abonneebestand is gegroeid naar 3,1 miljoen. Daarbij groeide de totale omzet in het afgelopen kwartaal met 8 procent tot 345 miljoen euro, maakte het telecombedrijf donderdag bekend.

Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 119 miljoen euro, een stijging van 17 procent. Topman Søren Abildgaard is vooral te spreken over de prestaties van de zakelijke tak van het telecombedrijf, waar de omzet met 10 procent toenam.

T-Mobile Thuis

Het telecomconcern profiteerde afgelopen kwartaal ook van de eerdere overname van de kabelactiviteiten van Vodafone. T-Mobile Thuis, zoals die internet-, tv- en telefoonactiviteiten nu heten, haalde in het afgelopen kwartaal 8.000 nieuwe klanten binnen. T-Mobile Thuis noteerde een omzet van 22 miljoen. Volgens de telecomreus is dat hoger dan verwacht. In totaal heeft T-Mobile 184.000 klanten voor vaste diensten.

Mede door de introductie van een abonnement met onbeperkt dataverbruik eerder dit jaar wist de Nederlandse dochter van Deutsche Telekom klanten af te snoepen van de concurrentie.

T-Mobile kreeg in april ook te horen dat het mag doorgaan met het aanbieden van ‘datavrije’ muziek. Daarmee luister je naar diensten als Spotify of online radiostations, zonder dat de megabytes meetellen in de databundel. Daarmee werd een streep gehaald door de strikte Nederlandse opvatting van netneutraliteit; de Europese afspraken wegen zwaarder.

Deutsche Telekom

Met de groeicijfers neemt T-Mobile revanche, nadat het eerder dalende resultaten noteerde en managementwisselingen. Ook probeerde moederbedrijf Deutsche Telekom T-Mobile tevergeefs te verkopen.

Deutsche Telekom deed afgelopen kwartaal in de Verenigde Staten ook goede zaken. Het zag zijn abonneebestand daar beduidend sterker aantrekken dan voorzien. Dat was een belangrijke bijdrage aan de resultaten. Mede door de sterke groei bij dochter T-Mobile US verhoogde Deutsche Telekom zijn prognoses voor het hele jaar. Waar het eerst rekende op een bedrijfsresultaat van 22,2 miljard euro, mikt het nu op 22,3 miljard euro.