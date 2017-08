Het begon ooit met de bekentenis dat er een leesbril nodig was, of dat er een stifttand of een brug geplaatst moest worden. In gesprekken met familieleden en vrienden ging het een paar jaar later al over staaroperaties, of over het nut van gehoorapparaten. Maar nu zijn we kennelijk in een nieuwe fase beland. Gisteren sprak ik een vriend die ik een tijdje niet had gezien. Hij opende de conversatie met: „Zeg, hebben jullie je eigen knieën nog?”

