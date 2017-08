Huurprijzen buiten Randstad stijgen harder

Aan de stijging van de huurprijzen in de Randstad lijkt langzaam een einde te komen. Daarbuiten worden de huurprijzen echter in rap tempo flink hoger, blijkt uit cijfers van Pararius over het tweede kwartaal van dit jaar.

Huurders in de Randstad betalen nu 4,7 procent meer huur in de vrije sector dan in het tweede kwartaal van 2016. In de rest van het land was de gemiddelde stijging 10,2 procent. Volgens directeur Jasper de Groot van Pararius tonen de cijfers aan dat de huurmarkt in de grote steden stabiliseert, zegt hij op de website van Pararius: “Als de prijzen te ver afwijken van wat mensen kunnen en willen betalen, neemt de groep potentiële huurders af. Veel huurders kijken vervolgens naar alternatieven buiten de stad.”

Bijvoorbeeld een gemeente als Almere merkt dat. In Flevoland stegen de huurprijzen met maar liefst 23,5 procent. Ook in Groningen schoten de prijzen omhoog, met 17 procent. De stad Utrecht vertoont een kleine afwijking van de rest van de grote steden. Daar stegen de huren met 7 procent.

Woningtekort

Gemiddeld is een huurder in de vrije sector in Nederland nu 14,85 euro per vierkante meter per maand kwijt. Dat is het hoogste bedrag in tien jaar, zegt Pararius. In absolute zin is de Randstad nog altijd veel duurder dan de rest van het land. Zo betaalt een huurder in Amsterdam 22,28 euro per vierkante meter per maand, waar dat in bijvoorbeeld Almere 10,52 euro is.

Ondanks de stabilisatie in de Randstad is er geen sprake van balans tussen de vraag naar en het aanbod van woningen in de vrije sector, aldus Pararius. Vooral voor mensen die zoeken in het middensegment - tussen de 711 en 1.000 euro per maand - is het probleem groot. Van de woningen die op Pararius worden aangeboden is 20 procent een woning in het middensegment, terwijl 37 procent op zoek is naar zo’n woning.

Naar schatting is er volgend jaar een tekort van 200.000 huurwoningen. Een aantal steden heeft aangekondigd er de komende jaren flink wat woningen bij te bouwen, met name in het middensegment. In Amsterdam moeten er in 2025 50.000 woningen bij gebouwd zijn. Daarvan zijn er 20.000 bedoeld voor sociale verhuur, 20.000 voor het middensegment van de vrije sector en 10.000 voor duurdere koop- en huurwoningen.