‘Geen schadelijke concentratie GenX in drinkwater’

De concentratie van de chemische stof GenX in het drinkwater in de omgeving van Dordrecht en Rotterdam is niet hoog genoeg om een gevaar op te leveren voor de gezondheid. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) donderdag op basis van berekeningen van drinkwaterbedrijf Oasen. Omwonenden en wetenschappers maken zich zorgen over het mogelijk kankerverwekkende GenX, dat door de fabriek Chemours in Dordrecht wordt geloosd in de Merwede.

Als de stof in de huidige hoeveelheden wordt geloosd, blijft de concentratie volgens het RIVM ook op lange termijn op een niveau dat “net niet” schadelijk is. Wanneer er meer GenX in de rivier terecht komt, kan dat er op sommige plekken in 2030 wel toe leiden dat het maximumniveau wordt overschreden. Het is daarom belangrijk dat het oppervlaktewater regelmatig wordt gecontroleerd, stelt het RIVM. Eerder concludeerde de Vrije Universiteit al dat er van gevaarlijke concentraties geen sprake is.

Voorwaarden overtreden

Afgelopen april sommeerde de provincie Zuid-Holland Chemours minder GenX te gaan lozen. Waar het bedrijf eerst nog 6.400 kilo per jaar mocht dumpen, was dat voortaan nog maar ruim tweeduizend kilo. Ook de hoeveelheid GenX die Chemours via de lucht mag uitstoten, werd ingeperkt. Toch stelde Rijkswaterstaat twee maanden later vast dat Chemours de voorwaarden voor de loosvergunning voor GenX had overtreden. De fabriek had de stof losgelaten in de Merwede zonder een zuiveringsinstallatie te gebruiken.

Chemours gebruikt GenX sinds 2012 voor de productie van anti-aanbaklagen voor in koekenpannen. Het spul vervangt C8, ook bekend als PFOA. Chemours stopte met het gebruik van PFOA nadat was gebleken dat de stof kankerverwekkend is. In het bloed van omwonenden en werknemers zat een te hoge concentratie. Het RIVM stelde vast dat zij jarenlang zijn blootgesteld aan een gevaarlijke PFOA-concentratie. Het is niet duidelijk welke gevolgen zij daarvan zullen ondervinden. Een deel van de omwonenden en (ex-) werknemers eist vijftig miljoen euro schadevergoeding.