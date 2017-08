Fugro bezuinigt verder na zwakke halfjaarcijfers

Ook in het tweede halfjaar van 2017 gaat Fugro snijden in de kosten. Daarmee wil het bedrijf de aanhoudende slechte cijfers een halt toeroepen, zegt de bodemonderzoeker bij publicatie van de resultaten van de eerste helft van het jaar.

De omzet zakte met 14,5 procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2016, het nettoverlies was met 96,4 miljoen euro wel een stuk lager. Vorig jaar bedroeg dat nog ruim 200 miljoen. Op de beurs verloor een aandeel Fugro donderdag na bekendmaking van de resultaten al snel 5 procent.

Na duizenden ontslagen in de afgelopen jaren, verloren dit jaar 178 van de 10.530 werknemers hun baan bij Fugro. Fugro kondigt aan dat er nog meer ontslagen gaan vallen, maar noemt geen concreet getal.

Het bedrijf zegt meer flexibel personeel te willen hebben om om te kunnen gaan met de fluctuerende hoeveelheid werk gedurende het jaar. Er zal minder personeel op schepen varen. Dat wil Fugro mogelijk maken door processen te standaardiseren en nieuwe technologie in te zetten.

Windmolenparken

De slechte resultaten komen vooral door de concurrentie en lage prijzen in de olie- en gasmarkt. Fugro put hoop uit de andere markten waarin het aanwezig is. Inmiddels haalt het bedrijf 40 procent van de omzet uit andere sectoren dan olie en gas, zoals het onderzoeken van de bodem bij bouw- en infrastructuurprojecten op het land. Fugro wil ook verder groeien in de markt van windmolenparken op het water.

Aandeelhouders hoeven niet te verwachten dat de omzetkrimp in de tweede helft van 2017 omslaat in groei. Wel denkt Fugro dat de omzet minder daalt dan in het eerste half jaar. De “mondiale economische groei, bevolkingstoename, verstedelijking en aanhoudende verschuiving naar duurzame energie” moeten daar volgens Fugro aan bijdragen.