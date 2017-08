PSV naar huis - FC Utrecht bereikt play-offs

PSV heeft zich donderdag niet weten te plaatsen voor de play-offs van de Europa League, bericht ANP. Het internationale seizoen van de Eindhovenaren eindigde in de derde ronde van de kwalificatie in Kroatië bij het niet al te beduidende NK Osijek met (0-1).

Omdat Osijek eerder in Eindhoven ook al gewonnen (1-0) had, ontbreekt PSV voor het eerst in ruim veertig jaar in een Europees hoofdtoernooi. Na een klein half uur kwamen de Kroaten op voorsprong. Peter Bockaj scoorde met een hard schot uit een vrije trap. PSV stelde er aanvankelijk weinig tegenover. De ingrepen van Cocu leken weinig op te leveren. Vergeleken met de eerste ontmoeting had de coach Luuk de Jong, Bart Ramselaar en Daniel Schwaab buiten het elftal gelaten. De nieuwelingen Hirving Lozano en Derrick Luckassen stonden er nu wel in. Datzelfde gold voor Davy Pröpper, in eigen huis vrij verrassend buiten de basis gelaten.

In de laatste vijf minuten van de eerste helft ging het beter. Er volgden drie goede aanvallen: Jürgen Locadia schoot net voorlangs na een voorbereidende actie van Jorrit Hendrix, Marco van Ginkel knalde over na terugleggen van Locadia, Pröpper zag een kopbal door doelman Marko Malenica net voor de lijn gekeerd. Maar na de rust zakten de Brabanders toch terug. Een vrije trap van Luckassen ging naast, een poging van ver van Lozano verdween over het doel.

FC Utrecht wel door

FC Utrecht heeft zich donderdag ten koste van Lech Poznan geplaatst voor de play-offs om een plek in de Europa League. Op bezoek bij de Poolse speelde Utrecht gelijk met 2-2. Na de 0-0 van vorige week in eigen stadion was dat voor de club van coach Erik ten Hag voldoende om de derde kwalificatieronde voor het Europese bekertoernooi te overleven.

Al in de eerste minuut opende Utrecht-aanvaller Gyrano Kerk de score. Zijn treffer was belangrijk: in het geval van een gelijkspel tellen uitdoelpunten dubbel. Poznan moest nog minstens twee keer scoren om door te gaan. Eén goal kwam in de 26ste minuut voor de rekening van Christian Gytkjaer. De Belg Cyriel Dessers maakte vervolgens in de 89ste minuut de 1-2 voor Utrecht. Dat Gytkjaer vervolgens nog de 2-2 scoorde, mocht voor Poznan niet meer baten.

Arrestaties

Vorige week kwamen Utrecht en Poznan in de Galgenwaard niet tot scoren. In de nacht voorafgaand aan het duel pakte de politie 34 Utrechtsupporters op. Zij werden betrapt terwijl ze met stukken hout, glaswerk en zwaar vuurwerk door de binnenstad liepen. De fans waren op zoek naar aanhangers van Poznan, die een slechte reputatie hebben als het gaat om voetbalvandalisme en hooligangeweld. 32 van de 34 Utrechtsupporters kwamen de volgende middag weer vrij. Ze kregen wel een gebiedsverbod voor het centrum en het voetbalstadion.

FC Utrecht versloeg vorige maand in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi het Maltese Valletta. Uit bleef het 0-0, thuis in Utrecht won de club met 3-1. Zeven jaar geleden kwam FC Utrecht voor het laatst in actie in de Europa League. Toen overleefde de club alle voorrondes, om in de groepsfase na vijf gelijke spelen en één nederlaag onderaan te eindigen.