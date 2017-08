Ook Albert Heijn haalt eieren uit de schappen

Albert Heijn haalt veertien soorten Nederlandse eieren uit de schappen. De supermarktketen doet dit in reactie op de mogelijke fipronil-besmetting, zo meldt het bedrijf aan persbureau ANP. Het gaat onder meer om vrije uitloopeieren, biologische eieren en Kakelgoud viergranen-eieren van het eigen merk.

Eerder op donderdag besloot de Duitse supermarktketen REWE voorlopig geen Nederlandse eieren meer te verkopen. Concurrenten Aldi en Lidl laten weten de eieren vooralsnog te blijven verkopen. Alleen de eieren van besmette bedrijven worden geweerd.

Jaarlijks exporteert Nederland ruim 4,5 miljard eieren naar Duitsland, waar REWE en dochterbedrijf Penny met zo’n vijfduizend winkels de op een na grootste supermarktketen op de markt is. Twee op de drie eieren die in Nederland worden geproduceerd, komen uiteindelijk in Duitsland terecht.

‘Uiterst ongelukkig’

De Nederlandse pluimveesector reageert geschrokken op het nieuws. “Wij zijn hier uiterst ongelukkig mee”, zo zegt voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders tegenover persbureau ANP. “Als andere retailers het voorbeeld van REWE volgen, dan is de ramp niet te overzien.” De brancheorganisatie schat dat de totale schade al in de miljoenen loopt. Sommige bedrijven kunnen al drie weken geen eieren meer leveren.

Als het aan de pluimveehouders ligt, komt de nuance in de discussie rondom de giftige eieren snel terug. De Haan noemt de besmetting relatief gering, gezien die in het ergste geval 20 procent van de Nederlandse pluimveebedrijven betreft. “De rest is gewoon schoon.”

Voorzitter de Haan wijt de escalatie aan de uitspraken van Freek van Zoeren, de nummer twee van de Voedsel- en Warenautoriteit NVWA. Van Zoeren zei dinsdagavond in het actualiteitenprogramma Nieuwsuur dat we eieren beter kunnen laten staan. Een dag later kwam de NVWA terug op deze uitspraken. De Haan tegen ANP: “Toen zijn ze in Duitsland pas wakker geworden. Ze zijn daar heel gevoelig voor hiërarchie.”