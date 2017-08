De knuffel die van iedereen houdt

‘Goedemorgen, hebben jullie allemaal lekker geslapen? Guten Morgen, hast du gut geschlafen?„ Een jonge vrouw in grote schoenen en kniekousen staat op het pleintje voor de Koos Kids Club. „We gaan de clubdans doen samen met Koos”, roept ze terwijl ze naar een bescheiden podium loopt. „Wir fangen an mit dem Clubtanz! Eins, zwei drei! Maestro, musica!’

Een uit de kluiten gewassen konijn in een blauwe tuinbroek hupt van de ene kant naar de andere kant van het podium. We zijn in Kamperland, Zeeland, waar marktleider Roompot Vakanties deze zomermaanden meer dan 6.000 voornamelijk Nederlandse en Duitse gasten onthaalt.

Ongeveer veertig kinderen staan met open mond te kijken hoe het pluche konijn zijn voeten in de lucht gooit en zwaait op de muziek die uit de boxen schalt: „Vááákantie bij de Roompot, de Roompot, de Roompot. Ik wil dansen bijjjjjj de Roompot, de Roompot, de Roompot.” Het lied is geschreven door een tekstbureau, vertelt Marc Volleman (45), manager public relations van Roompot Vakanties. „We zeggen tegen zo’n bureau dat het lied iets met het merk Roompot te maken moet hebben en welk doel het moet dienen. In dit geval een openingsdans.”

Aan een picknicktafel zit Fiona van Geel (32). Ze doet zittend mee aan de dansjes van het animatieteam. Tien jaar geleden begon ze als receptioniste, inmiddels is ze teamleider sport en animatie op Beach Resort Kamperland. Ze was een van de hoofdrolspelers in de ontwikkeling van het konijnkarakter. Koos Konijn groeide de afgelopen 23 jaar uit van simpele konijnenmascotte, die zijn tijd vooral doorbracht met zwaaien naar gasten en wat rondbanjeren over het park, tot een hoofdonderdeel van het merk. „Ik ben heel erg in het kind gekropen”, vertelt Van Geel. „Wat vinden ze leuk? Wat vinden ze eng? Daaruit is Koos ontstaan een karakter dat kan dansen, springen, knuffelen, een boks geven.” Volleman: „Kinderen gaan op vakantie bij Koos Konijn en willen terug naar hem.”

In de loop van de jaren is het uiterlijk van Koos steeds verder aangepast. Zijn hoofd werd kleiner, zijn glimlach breder. Samen met een ontwerpbureau is gekeken naar welke kleuren een gunstig effect hebben op kinderen. Van Geel: „Primaire kleuren bleken de meeste aantrekkingskracht hebben, dus daar kozen we voor.” Er werd een all size walk around pak ontwikkeld. De belangrijkste criteria: draagbaarheid, duurzaamheid en uitstraling. Bovendien moest je er goed in kunnen bewegen, want Koos Konijn is nogal bewegelijk. Koos mag ook niet praten. „Anders zou de magie verloren gaan. Kinderen geloven in Koos als in Sinterklaas.”

Een golf van liefde

„Dat niet praten is het moeilijkst,” zucht Meghan Oolthuis (17), terwijl ze backstage haar Koos Konijn-kop afzet. Ze heeft zojuist de clubdans gedaan. Ze veegt het zweet van haar voorhoofd.„Het is zo heet!” Omdat het 25 graden is, mocht Oolthuis maar een halfuur in het kostuum. Net lang genoeg voor een dans en een meet-and- greet met een lange rij kinderen. „Wil je zo meteen het coolpack aan?” vraagt Van Geel inlevend, terwijl ze een bodywarmer vol koelelementen ophoudt. „Nee”, antwoordt Oolthuis, „dan gaan alle bewegingen zo stroef. Ik neem wel wat extra water.”

Als ik Koos ben, ben ik Koos, al komt de regen met bakken uit de hemel

Van Geel is erg te spreken over Oolthuis als Koos. „Ze heeft het. Sommige mensen hebben het gewoon echt. En Meghan is daar een van.” Oolthuis glimacht. „Als ik Koos ben, ben ik Koos, een levende knuffel die van iedereen houdt, al komt de regen met bakken uit de hemel. Wat is er nu fijner dan de hele dag door kinderen geknuffeld te worden? Het is een golf van liefde.”

Zes weken lang blijft Oolthuis, in het dagelijks leven student sport en beweging, op het park waar ze met de andere animatiewerkers een huis deelt. „Ik kan me geen betere vakantiebesteding bedenken”, zegt ze terwijl ze haar kop weer opzet. „Ik ga weer door, want ik hoor de muziek.”

Grote werkgever in Zeeland Roompot, in 1965 begonnen als camping in Zeeland, heeft veertig eigen vakantieparken, en bemiddelt in vakantiehuisjes verspreid over meer dan 150 parken in binnen- en buitenland. De vakantiereus kwam vorig jaar in handen van de Franse investeringsmaatschappij PAI . Naast chemiebedrijf Dow Chemical is Roompot een van de grootste Zeeuwse werkgever: 990 van de in totaal 2.100 medewerkers van Roompot werken in Zeeland. Vorig jaar bezochten ruim 2 miljoen mensen een Roompot-vakantiepark. In vrijwel alle parken loopt in elk geval één Koos Konijn rond.

In totaal bestaat het animatieteam uit vijftien stagiaires en twaalf vakantiekrachten die volgens de cao Recreatie betaald worden. Van hen mogen tien Koos Konijn spelen. De kwaliteiten van een goede Koos Konijn zijn volgens van Geel dat je je kunt inleven in de wereld van het kind en dat je continu enthousiast blijft. „Zelfs als je in het pak zit en ze je niet kunnen zien, is het belangrijk dat je een glimlach op je gezicht hebt. Ik zie het direct wanneer iemand niet lacht in het pak. In dit vak draait alles om uitstraling.”

Er zijn speciale trainingsdagen waarin nieuwe werknemers leren hoe Koos zich gedraagt. Hij loopt bijvoorbeeld niet, want konijntjes lopen niet, die huppelen. Hij danst en communiceert met grote bewegingen. In de tijd dat Van Geel dit werk doet, is ze nog nooit iemand tegengekomen die niet in het pak wilde. Toch is niet iedereen geschikt. „Er was eens een jongen met wie ik eindeloos heb geoefend, maar hij bleef maar sloffen, die heb ik moeten teleurstellen. Je kunt als mens ook niet overal in uitblinken. Maar als het lukt…’ Van Geel glimlacht. „Dan is dit het mooiste vak dat er bestaat.”