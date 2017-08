Braziliaanse president Temer kan aanblijven

De Braziliaanse president Michel Temer (76) heeft een stemming in het congres overleefd om hem te laten vervolgen voor corruptie. Een meerderheid van 263 van de 513 parlementariërs stemde ten gunste van Temer: ze willen dat hij president blijft en door gaat met regeren. In totaal 227 volksvertegenwoordigers stemden tegen. De rest van de parlementariërs was afwezig.

De oppositie had minstens een twee derde meerderheid van alle stemmen nodig, 342 in totaal, om de vervolging in gang te zetten. Temer zou dan per direct geschorst worden voor 180 dagen en vervangen worden door de huidige parlementsvoorzitter.

Temer is door de openbaar aanklager Rodrigo Janot in juni in staat van beschuldiging gesteld voor het aannemen van ten minste 150.000 euro aan steekpenningen van vleesgigant JBS. De omkoping is een onderdeel van het omvangrijke corruptieschandaal Operatie Lava Jato (Wasstraat) waar inmiddels al meer dan honderd hooggeplaatsten en politici bij betrokken zijn.

Het is voor het eerst in Brazilië dat een zittende president van corruptie wordt beschuldigd. Het Hooggerechtshof stemde voor vervolging, maar omdat het een president betreft moeten ook de volksvertegenwoordigers hiervoor goedkeuring geven en die stemming was woensdag. De oppositie en coalitieleden debatteerden bijna acht uur over de kwestie voordat ze de tot stemming over gingen. De stemming zelf duurde tot laat in de avond, lokale tijd.

Het was van tevoren al te verwachten dat Temer de stemming zou overleven omdat hij een meerderheid van steun heeft in het congres en de dagen vooraf en zelfs tijdens de stemming, persoonlijk nog druk bezig was met lobbyen en beloftes, om zoveel mogelijk steun te krijgen. Het waren chaotische en emotionele taferelen, met veel scheldpartijen en geruzie over en weer.

De congresleden van de oppositie beschuldigen Temer van diefstal en oplichterij, en regelmatig klonk de kreet ‘Fora Temer!’, Weg met Temer, door de zaal. De sessie werd live uitgezonden bij Globo, het grootste televisienetwerk van Brazilië.

De stemming rondom Temer volgt een jaar na de afzetting van zijn voorganger, ex-president Dilma Rousseff van wie hij jarenlang de vicepresident was. Volgens Rousseff was Temer een van de aanjagers van haar afzetting, om zo de voortgang van het onderzoek naar Operatie Lava Jato, dat Rousseff niet wilde beïnvloeden, te kunnen frustreren.

In een reactie na de voor hem positieve uitslag benadrukte Temer dat het geen persoonlijke overwinning was. ‘Het gaat niet om mij, maar om onze economie die moet weer stabiel worden, we moeten investeerders aantrekken, dit land moet geregeerd worden’, aldus Temer.

Maar een meerderheid van de Braziliaanse bevolking wil juist af van Temer en slechts vijf procent is positief over hem. Bij de financiële en politieke klasse ligt Temer daarentegen juist goed omdat hij ingrijpende maatregelen wil nemen om de overheidsuitgaven terug te dringen, om zo uit de economische crisis te komen.

Brazilië zit in de ergste crisis sinds dertig jaar. Het land is door het omvangrijke corruptieschandaal Lava Jato en de politieke crisis die nu al bijna drie jaar duurt, volledig ontwricht geraakt. Hoewel er geprotesteerd werd tegen Temer, blijven echte massaprotesten uit. Veel Brazilianen zijn moe van alle schandalen en hun hoop is gevestigd op de verkiezingen van 2018, en de mogelijke kans om dan een leider zonder besmet verleden te kiezen.

Of het nu allemaal voorbij is voor Temer lijkt onwaarschijnlijk. Aanklager Janot heeft al aangekondigd dat hij de president voor meer corruptiezaken wil vervolgen. Als het zover komt zal het congres zich opnieuw ook over die zaken moeten buigen en tot een stemming moeten komen.