Bij de tent van Tim ga je meteen de diepte in

„Kom je mee naar mijn tent?” VPRO-presentator Tim den Besten staat op de camping met achter hem een blauwwitte tent waar feestverlichting voor hangt. Op klapstoeltjes ontvangt hij deze zomer jonge bekende creatievelingen. Schrijver Maartje Wortel (34), die van kinds af aan al kampeert, mag Tim als eerste opzoeken. Ze opent haar armen, Tim trekt zijn uitgestoken hand snel terug. Zonnig is het vandaag niet. „Ik hou heel erg van regenachtig weer”, zegt Maartje – want dan zie je de ware aard van mensen. “Als de zon schijnt is iedereen wel vrolijk, bijna.”

In de vijfdelige webserie Tims ^ Tent krijgt Tim zes mensen op bezoek. Iedere aflevering duurt 18 minuten, lang genoeg om iemand beter te leren kennen en te kort om af te dwalen.

Tim springt verrassend snel in het diepe: „Hoe is het om Maartje Wortel te zijn?” Bij mensen die zulke soort abstracte zaken met vrienden bespreken, werkt dat heel goed. Maartje heeft overal al een keer over nagedacht, zo lijkt het. Ze zou zichzelf niet als vriend willen. „Een vriendelijke klojo”, zo wordt ze gezien, denkt ze.

De plastic bekertjes waaien van de opklaptafel, de supermarkt gaat om 12.00 uur dicht; de setting van de serie is knullig en Hollands, maar vooral slim. Pas wanneer Maartje en Tim op pad gaan zie je dat wat hier gebeurt zeldzaam is. „Tim, ik moet plassen.” Maartje wil een toiletrol. „Dat vind ik het leukste aan de camping.” Je ziet hoe twee mensen die elkaar voor het eerst ontmoeten met elkaar omgaan. Ze zijn meer met elkaar bezig dan met de camera’s.

Beide wassen hun handen niet na het plassen. Wanneer zou je dit soort intieme details te weten komen over mensen in een Hilversumse studio? Daarna gaan ze even tafeltennissen. „Ik vind jouw geluidjes charmant”, zegt Maartje tegen Tim, die zijn rol als interviewer foutloos vervult. Hij is zelfverzekerd en schaamteloos en net genoeg aanwezig. Hij hoeft niet ellenlang ergens naartoe te werken, hij stelt directe vragen: „Waarom ben je schrijver geworden?” En: „Waar droom je van?”

In de tweede aflevering komen de heren van het televisieprogramma Rundfunk, Yannick van der Velde (27) en Tom van Kalmthout (26), bij Tim langs. Yannick en Tom hebben een open, platonische relatie, vertelt Tim, en doen alles samen. Wat doen ze niet samen? „Jouw moeder niet”, zegt Yannick tegen Tom. „Die doe ik alleen.”

Tim, die zelf ook grappig is, kan makkelijk meegaan met de jongemannen. De twee zijn wel een stuk minder spraakzaam dan Maartje. Ze praten meer over dingen die ze niet begrijpen: mensen die zich beledigd voelen door hun werk. Tim blijft kritisch doorvragen bij gaten in hun betoog. Tijdens het midgetgolfen begrijpt Yannick niet dat sommige mensen een foto van zo’n moment zouden maken, en dat dan op Facebook delen. Best ironisch omdat er op dat moment zelf een camera op hem staat.

Wat ze over tien jaar hebben bereikt? „Een musical, rapalbum, opera en een film.” Iedere woensdag wordt er een nieuwe aflevering online geplaatst. Casper Sikkema, hoofdredacteur van VICE, zangeres Linde Schöne en vlogger Ismaïl Ilgu zijn de volgende gasten. Ik ben zeer benieuwd hoe Tim deze mensen binnenstebuiten trekt.

Maral Noshad Sharifi deze week de tv-recensie.