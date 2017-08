Terwijl je dit leest ben je waarschijnlijk heel ongezond bezig. We zitten gemiddeld 9 uur per dag en dat is riskant. Als je veel zit heb je veertig procent meer kans op een eerdere dood. En met een half uurtje sporten kan je dat niet bestrijden. Maar waarom is zitten zo slecht voor je? Medisch redacteur Wim Köhler legt het in twee minuten uit.