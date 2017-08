Geweldloos protest leidt tot gewonden op Manus

„Drie vluchtelingen zijn aangevallen door de lokale bevolking. Australië is hiervoor verantwoordelijk.” Deze woorden stonden bij een foto van de Koerdische journalist Behrouz Boochani om aan te geven hoe het eraan toe ging op het Foxtrot Compound, een vluchtelingenkamp op Manus. Op dit eiland, dat bij Papoea-Nieuw-Guinea hoort, plaatst Australië bootvluchtelingen die asiel willen aanvragen. Boochani is een van hen. Hij zit er sinds 2013. De drie vluchtelingen werden aangevallen met machetes na de protesten die uitbraken door het gedwongen vertrek uit het centrum. Dinsdag had het centrum met ruim achthonderd vluchtelingen leeg moeten zijn. De vluchtelingen willen echter niet vertrekken; ze vrezen de gewelddadigheid buiten het centrum.

Nadat Amnesty en UNHCR in rapporten hadden geschreven dat de rechten van de vluchtelingen in het centrum werden geschonden, oordeelde het hooggerechtshof in Papoea-Nieuw-Guinea in mei dat het Foxtrot-kamp illegaal was en daarom moest sluiten. Hoewel Australië de beschuldigingen van mishandeling en seksueel misbruik in het kamp ontkende, besloot de regering met de eis van het hooggerechtshof in te stemmen. Het land was echter niet van plan de asielzoekers toe te laten.

Om vaart te zetten achter het gedwongen vertrek van de vluchtelingen werd dit weekend water en elektriciteit afgesloten, meldt The New York Times. Boochani laat in tweets woensdag weten dat inmiddels de riolering niet meer werkt en dat de wc-potten overstromen. „We zijn niet veilig buiten de hekken, en binnen wordt het ons onmogelijk gemaakt om te blijven”, vertelt Boochani aan The New York Times. „We blijven geweldooos protesteren voor onze rechten.”