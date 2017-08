Pluimveehouders: uitspraak NVWA-chef verschrikkelijk

Het advies van Freek van Zoeren, de tweede man van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), om voorlopig geen eieren te eten, is bij de LTO in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens Eric Hubers van de vakgroep pluimveehouderij van land- en tuinbouworganisatie is die waarschuwing “verschrikkelijk en totaal onnodig”. Voedselwaakhond foodwatch heeft de NVWA gevraagd het advies zo snel mogelijk te rectificeren.

Van Zoeren zei dinsdagavond in Nieuwsuur dat mensen terughoudend moeten zijn met het eten van eieren.

“Als iemand zegt dat hij kan leven zonder een ei te eten tot zondag, zou ik dat aanraden.”

Pas als alle pluimveebedrijven waar mogelijk het gif fipronil is gebruikt zijn onderzocht, is duidelijk of de eieren helemaal veilig zijn. Hij verwacht dat zondag alle resultaten binnen zijn.

Op NPO Radio 1 reageert Hubers ontstemd op het advies.

“In de winkels liggen nu alleen maar eieren die niet geblokkeerd zijn. Alle eieren die nu naar de winkels gaan zijn 100 procent vrij van het middel.”

Op de website van de NVWA wordt nog steeds gesteld dat consumenten gerust eieren kunnen eten, als de code op de eieren maar niet overeenkomt met de lijst van de NVWA met besmette eieren. Van die eieren heeft de inspectie al geconcludeerd dat ze te hoge gehalten fipronil bevatten. Foodwatch:

“Dit advies staat recht tegenover het advies dat de hoogste baas van de NVWA gisteren op Nieuwsuur gaf. Hij ontkende in het programma dat de NVWA advies gaf dat de consumptie van eieren veilig is.”

De giftige stof fipronil zat gemengd door een luizenbestrijdingsmiddel voor de kippen. Via die weg is het in de eieren gekomen. Bij grote hoeveelheden of bij langdurige blootstelling kan het middel licht irriterend zijn voor mensen en klachten veroorzaken aan lever, nieren of schildklier.

Volgens Hubers wordt de pluimveesector extra getroffen door de uitspraken van de NVWA-chef. Woensdagmiddag is er een overleg tussen de NVWA en het ministerie van Economische Zaken over de fipronil-affaire. De LTO gaat dan de waarschuwing van Van Zoeren aan de orde brengen.

Onderzoek naar etenswaren met ‘foute eieren’

De NVWA onderzoekt inmiddels ook in welke voedingsmiddelen eieren zijn gebruikt waar mogelijk fipronil inzit, meldt de autoriteit woensdag. Eieren worden verwerkt in tal van producten, waaronder mayonaise, kant-en-klaar maaltijden, ijs, brood, kroketten, pasta, pannenkoeken, ontbijtgranen en chocolade. Die producten vormen echter minder gevaar, doordat er minder ei in die producten zit.

Eén code had betrekking op eieren die een acuut gevaar voor de volksgezondheid opleveren. Bij die eieren gaat de NVWA na in welke voedingsmiddelen de eieren terecht zijn gekomen.