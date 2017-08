‘Opkomstcijfer regering Venezuela te hoog’

Het opkomstcijfer dat de regering van Venezuela na de verkiezingen heeft gecommuniceerd, is te hoog. Dat meldt het bedrijf Smartmatic. Smartmatic verzorgt de technologie van de stembureaus in het Zuid-Amerikaanse land. Het bedrijf zegt in een verklaring dat er ‘minstens een miljoen minder Venezolanen hebben gestemd’ dan de acht miljoen die president Maduro communiceerde.

Volgens Smartmatic zijn de opkomstcijfers die president Maduro heeft gecommuniceerd ‘gemanipuleerd’. Doordat de stemmen in Venezuela digitaal worden verwerkt, kon Smartmatic het aantal uitgebrachte stemmen vergelijken met de gecommuniceerde opkomst.

Oppositie

Volgens president Maduro was het opkomstpercentage ruim 40 procent. Daarmee claimt de socialistische president dat het volk in heeft gestemd met een grondwetgevende vergadering. Via die vergadering moet een assemblee, bestaande uit 545 leden, worden samengesteld die de grondwet gaan herschrijven. President Maduro moet op die manier meer macht krijgen. De oppositie bestrijdt Maduro’s opkomstpercentage, en gaat uit van twee a drie miljoen stemmen. Daarmee zou het opkomstpercentage nog geen 20 procent zijn geweest.

In Venezuela is het al maanden onrustig. Het land is afhankelijk van de olie-export, en is sinds de dalende olieprijzen in een crisis geraakt. Er is in het Zuid-Amerikaanse land een ernstig tekort aan voedsel, medicijnen en andere levensmiddelen ontstaan. Bij demonstraties tegen de president zijn de afgelopen maanden ruim honderd doden gevallen.