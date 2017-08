Omzet en winst ING beter dan verwacht

In tegenstelling tot wat veel kenners hadden verwacht heeft ING vorig kwartaal meer winst geboekt dan een jaar eerder. De bank hield netto iets meer dan 1,37 miljard euro over, zo bleek woensdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers. De nettowinst ligt daarmee bijna 6 procent hoger dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Bij de analisten die het bedrijf volgden was de consensus juist dat ING iets minder winst zou boeken dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. Ook de omzet viel hoger uit dan de marktkenners, gepeild door zakenkrant Financial Times, vooraf hadden verwacht. De goede resultaten zijn volgens het bedrijf te danken aan het groeiende aantal klanten.

In de eerste zes maanden van dit jaar zag ING zo’n 700.000 nieuwe klanten toestromen. Het totale klantenbestand komt daarmee uit op 36,5 miljoen, schrijft het bedrijf in de halfjaarcijfers. Niet al die mensen hebben ING overigens als primaire bank, voegt topman Ralph Hamers daar in een korte verklaring aan toe. De bank heeft nu zo’n 10,1 miljoen primaire klanten.

Met name op de Nederlandse markt deed ING het bijzonder goed. Het resultaat voor belasting steeg daar met bijna tweederde naar 760 miljoen euro. Daar staat tegenover dat in alle andere landen waar ING actief is de bank juist minder presteerde dan in dezelfde maanden van vorig jaar. In België nam het onderliggende resultaat bijvoorbeeld ruim eenderde af.