Wat stop je in je tas als je een weekje naar een naturistenkamp gaat? Een badjas, om de eerste ongemakkelijke momenten na aankomst door te komen? Of iets om je te beschermen tegen de kou en de regen? En welke schoenen matchen eigenlijk het best met een adamskostuum?

Het zijn enkele van de vele vragen waarmee schrijfster Jamie Lauren Keiles worstelt als ze in juni van dit jaar voor het eerst in haar blootje op vakantie gaat. Op bezoek bij de Amerikaanse Naturist Society, een “gezinsvriendelijke vereniging voor naaktrecreatie”, hoopt ze te ontdekken wat het dragen van kleren met mensen doet. Ga je je anders gedragen zonder kleding?

Keiles besluit het zekere voor het onzekere te nemen, schrijft ze in een bijzonder vermakelijk verslag van haar trip op de modewebsite Racked. Ze kiest voor vier paar schoenen en de gebruikelijke hoeveelheid kleding.

Eenmaal aangekomen aan de Amerikaanse oostkust – de exacte locatie van het kamp blijft geheim – heeft de 25-jarige Keiles enige moeite om afstand te doen van haar kleren. Pas zodra ze alleen door het bos loopt durft ze haar shirt uit te doen. Maar om vervolgens ook contact te leggen met andere bezoekers, nee, dat gaat haar te ver.

Liever kiest ze voor activiteiten, schrijft Keiles in haar reportage. De keuze is bijzonder uitgebreid. Er zijn politieke discussies, filmvertoningen en rondetafelgesprekken over het al dan niet trimmen van schaamhaar. Maar ook bezigheden waarbij deelnemers elkaar onherroepelijk gaan aanraken, zoals tikkertje en country-dancing.

Eigenlijk, zo ontdekt Keiles gaandeweg, is naturisme niet anders dan een gewone vakantie, maar dan zonder kleren. En de aanvankelijke reserve en ongemakkelijkheid die ze heeft bij bloot recreëren verdwijnt gaandeweg, schrijft ze:

“By the time I went home, I’d seen a hundred soft dicks, hanging from men taking walks in the woods, hanging from men eating chocolate éclairs, resting like thumbs upon beanbag chairs, and hanging from grandpas and 11-year-old boys. [...] As it turns out, anything beautiful or grotesque can become boring with enough exposure.”