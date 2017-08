Mijn fiets valt tegen een geparkeerde auto. Een krasje op het portier is het gevolg. Ik bel aan bij het huis waar de auto voor geparkeerd staat. „Ik vind het niet zo erg, maar mijn partner denkt daar heel anders over”, zegt de vrouw die opendoet. Binnen, naast elkaar op de bank zittend, wisselen we gegevens uit voor de verzekering. Dan hoor ik de voordeur opengaan. De partner. „Schat, we moeten je iets vertellen”, zegt de vrouw. Over het gezicht van de partner trekt een wereld aan emoties voorbij. „Er zit een krasje op de auto.” Grote opluchting bij de ander. „Oh, dat is helemaal niet erg joh”, zegt ze.

