GVB wil concessie niet kwijt door ontevreden klant

De opening van de Noord/Zuidlijn in Amsterdam kost het stadsvervoerbedrijf GVB mogelijk de concessie voor het openbaar vervoer in de hoofdstad. In 2013 is bepaald dat de klanttevredenheid moet stijgen als die nieuwe metrolijn gaat rijden, op straffe van verlies van de concessie in 2021. Amsterdam verwacht zo veel problemen en verstoringen dat reizigers na opening eerder massaal ontevreden dan tevreden zullen zijn. Daarom wil het GVB nu dat het criterium over klanttevredenheid wordt geschrapt.

Het GVB heeft daarmee de concessieverlener, de Vervoersregio Amsterdam, aan zijn zijde. Dat blijkt uit gespreksverslagen van GVB-directeur Alexandra van Huffelen met vertegenwoordigers van de Vervoersregio Amsterdam. Vorige week besloot het dagelijks bestuur van die vervoersregio om tegemoet te willen komen aan de wens van het GVB.

In juli 2018 gaat de Noord/Zuidlijn in gebruik. Tegelijkertijd wordt het bovengrondse tramnet ingrijpend gewijzigd. Dat stuit nu al op veel kritiek van Amsterdamse reizigersorganisaties. En het GVB houdt op voorhand al rekening met vertragingen en storingen – en dus ontevreden reizigers.

Openbare aanbesteding

De kans bestaat dat het GVB de klanttevredenheidseis uit de concessie dan niet waar kan maken. „Het GVB loopt het risico dat de concessie niet verlengd wordt door omstandigheden waar ze geen invloed op heeft”, zo motiveerde Van Huffelen in gesprek met de vervoersregio haar wens om de concessievoorwaarden te versoepelen.

Terwijl die concessieverlening politiek al omstreden is. In 2012 kregen de vier grote steden toestemming van de Tweede Kamer om het openbaar vervoer in de stad aan hun eigen stadsvervoersbedrijven te gunnen. Elders in het land moet dat via openbare aanbesteding.

In Amsterdam kreeg het GVB die concessie onder de voorwaarde dat in 2019 de prestaties aan vier criteria getoetst zouden worden: het bedrijf moest goedkoper werken, de railinfrastructuur moest op orde zijn, de Noord/Zuidlijn moest goed functioneren én de reizigerstevredenheid moest omhoog.

Zomerreces

Het GVB houdt al rekening met problemen in de metro. Er liggen calamiteitenscenario’s klaar voor het geval de Noord/Zuidlijn uitvalt. Vorige week bleek dat de Franse producent Alstom de beveiligingssystemen voor de nieuwe en de oude metrolijnen niet op tijd kan leveren. Amsterdam waarschuwde toen al dat dit zou leiden tot vertragingen en storingen. Maar het GVB wil niet worden afgerekend op dit soort externe factoren.

Vandaar dat Van Huffelen nu de vlucht naar voren neemt. Het is de vraag of ook de Amsterdamse gemeenteraad en de gemeenten Diemen, Amstelveen en Ouder-Amstel na het zomerreces instemmen met het schrappen van de reizigerstevredenheid uit de concessievoorwaarden. Het Amsterdamse D66-gemeenteraadslid Jan-Bert Vroege wil opheldering over de vraag waarom dat criterium in zijn geheel geschrapt moet worden. „Je moet het GVB daar wel op kunnen blijven afrekenen.”