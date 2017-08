Franse wielrenner Barguil verlaat Team Sunweb

De Franse wielrenner en winnaar van het bergklassement van de Tour de France, Warren Barguil, verlaat Team Sunweb. De 25-jarige renner heeft een contract getekend bij de Franse wielerploeg Fortuneo-Oscaro. Dat maakte de ploeg woensdag bekend. Met zijn vertrek ligt de weg open voor de Nederlandse Sunweb-wielrenner Tom Dumoulin om tijdens de grote wielerronden voor het klassement te gaan rijden. Zijn nieuwe ploeg heette hem alvast welkom op Twitter.

Warren Barguil won tijdens de laatste Tour de France twee etappes en de bolletjestrui, die wordt uitgereikt aan de beste klimmer. Zijn contract bij Sunweb liep nog een jaar, maar hij vertrekt vroegtijdig. Hij tekent bij Fortuneo-Oscaro een driejarig contract.

Luxeprobleem

Na de goede prestaties van Barguil in de Tour (hij eindigde als tiende in het eindklassement) zat het Team Sunweb mee. Het team had twee klassementsrenners. Tom Dumoulin won in mei de Giro d’Italia en zou waarschijnlijk in 2018 voor het klassement in de Tour gaan rijden. Na de Tour van dit jaar zou Barguil die rol binnen het team ook op zich kunnen nemen.

Eenzelfde concurrentie werd tijdens de Tour de France van 2017 zichtbaar in Team Sky, het team van Tourwinnaar Christopher Froome. Het team reed voor de winst van Froome, die uiteindelijk nog concurrentie kreeg van zijn Spaanse teamgenoot Mikel Landa. Landa eindigde uiteindelijk op de vierde plaats in het eindklassement.