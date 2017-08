Frans parlement stemt in met hervormingen arbeidsmarkt

Het Franse parlement stemde woensdag in met de plannen van president Emmanuel Macrons regering om de arbeidsmarkt te hervormen. Woensdag gaf de senaat zijn goedkeuring aan het pakket maatregelen, nadat een dag eerder het Lagerhuis dat al deed, meldt AP.

Het Hogerhuis stemde met een meerderheid van 225 tegen 109 voor de plannen. Onderdeel van de hervormingen, die een verkiezingsbelofte van de sociaal-liberaal Macron zijn, is dat er een plafond moet komen voor vergoedingen bij onterecht ontslag. Daarnaast moet onder meer de arbeidswet, die drieduizend pagina’s telt, ontdaan worden van overbodige en achterhaalde regels.

Ook besloten is dat het parlement niet inhoudelijk debatteert over de wijzigingen aan de arbeidsmarkt, maar slechts aan het begin en aan het eind van de procedure geraadpleegd wordt. De Franse vakbonden zijn daar fel op tegen.

De arbeidsmarkthervormingen zijn omstreden. Toen Macrons voorganger Hollande de arbeidsmarkt trachtte te herzien, leidde dat tot massale protesten in Frankrijk, waarna de voormalig president zijn plannen afzwakte. Macrons plannen gaan verder dan die van Hollande. In reactie op de goedkeuring van de hervormingen kondigden verschillende vakbonden aan actie te gaan voeren in september.