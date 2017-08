Rechter zet streep door prostitutiebeleid van Amsterdam

De bestuursrechter zet een streep door het prostitutiebeleid van Amsterdam. Dat blijkt uit een uitspraak die de rechtbank Amsterdam woensdag heeft gedaan. De zaak tegen de gemeente was aangespannen door tien exploitanten van prostitutieramen.

Cruciale onderdelen van het beleid dat burgemeester Van der Laan in 2013 afkondigde worden in de uitspraak onderuitgehaald. De gemeente gaf de raamexploitant een centrale rol in de bestrijding van mensenhandel. Sindsdien moet elke exploitant een ‘intakegesprek’ voeren met sekswerkers die bij hem een kamer willen huren om zeker te zijn dat de prostituee het werk vrijwillig doet en zelfredzaam is. Vervult een exploitant die rol niet goed, dan kan hij zijn vergunning kwijtraken.

De rechtbank „vraagt zich af” of van de exploitanten kan worden verwacht dat zij „signalen van mensenhandel herkennen”. Volgens de uitspraak is het „licht opmerkelijk” dat de sekswerkers „juist exploitanten moeten voorzien van persoonlijke informatie” – omdat daardoor hun positie ten opzichte van de exploitanten verzwakt. Het feit dat de exploitant afschriften van getekende intakeformulieren moet bewaren en bij controle tonen, is volgens de rechters in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Op dinsdag maakte de Autoriteit Persoonsgegevens bekend dat de gemeente Den Haag niet het recht heeft sekswerkers te registreren via een ‘intakegesprek’. Nu noch de gemeente noch bordeelexploitanten gegevens van prostituees mogen opnemen en bewaren, lijkt er voor de lokale bestuurders niets anders op te zitten dan zich in te zetten voor landelijke wetgeving op dit gebied. Amsterdam had zijn verordening juist opgesteld omdat landelijke wetgeving in de Eerste Kamer was gesneuveld.