Zo reageert het internet op het ontslag van #TheMooch

De stoelendans in het Witte Huis ging maandag zijn zoveelste ronde in, en aan het einde zat Anthony Scaramucci zonder baan. President Trump zette zijn communicatiedirecteur op straat nadat die pas tien dagen in dienst was geweest. Die anderhalve week was voor Scaramucci genoeg om van zich te laten horen: de gebronsde investeringsbanker versleet in The New Yorker belangrijke figuren uit Trumps entourage voor “schizofrenen” en “zelfpijpers”.

Duidelijk een man die zegt waar het op staat dus, die Scaramucci. Maar de enige die scherp uit de hoek kan komen is hij natuurlijk niet. Op Twitter verscheen de ene na de andere schertsende reactie. Die konden natuurlijk over weinig anders gaan dan de korte duur van Scaramucci’s dienstverband. Wat duurde er langer?

Ook Dan Pfeiffer, communicatiedirecteur onder Obama, wreef het er nog even lekker in:

danpfeiffer Dan Pfeiffer Unfortunately for the Mooch, the minimum tenure to get invited to the annual WH Comms Directors Reunion is 3 weeks 31 juli 2017 @ 18:46 Volgen

CBS News maakte een samenvatting van Scaramucci’s tien dagen in het Witte Huis. Er gebeurde nogal wat:

Scaramucci had a brief stint as the White House communications director -- here's what happened during those 10 days https://t.co/5UxQDYzRdD pic.twitter.com/ZAQAEcqcwM — CBS News (@CBSNews) July 31, 2017

Olivia Nuzzi van New York Magazine schreef deze analyse over Scaramucci’s avontuur in Washington. Het was volgens haar al snel duidelijk dat hij niet de juiste persoon was voor de functie:

“Als het een stripverhaal was geweest, zouden er kleine vogeltjes rond het hoofd van Scaramucci hebben gevlogen. Terwijl zijn nieuwe collega’s doelbewust rondliepen op kantoor, zag Scaramucci er verward en overweldigd uit.”

De vraag is nu wie Scaramucci gaat opvolgen, en daarmee dus de derde perschef van Trump wordt in zes maanden tijd. Volgens Lucia Graves van The Guardian is het wel duidelijk, gezien het gemak waarmee de president ogenschijnlijk loyale figuren als Spicer, Priebus en Scaramucci heeft ontslagen:

“Niemand die bij zijn verstand is, neemt die baan nu aan.”

Over een comeback van Scaramucci wordt intussen al gefluisterd: