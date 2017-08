Zeker twintig doden bij aanslag op Afghaanse moskee

Bij een explosie in een shi’itische moskee in de West-Afghaanse stad Herat zijn dinsdag zeker twintig mensen om het leven gekomen. Dat melden Afghaanse ziekenhuismedewerkers aan persbureau AP. Ook vielen er zeker dertig gewonden.

Een politiewoordvoerder zei tegenover persbureau Reuters dat de aanslag door meerdere terroristen werd uitgevoerd. Een persoon blies zichzelf op, terwijl een ander granaten in de richting van mensen in de moskee gooide.

Herat ligt in de buurt van de grens met het shi’itische Iran. Shi’ieten in Afghanistan zijn een religieuze minderheid die vaak het doelwit is van aanslagen van het sunnitische IS in het oosten. De verantwoordelijkheid voor de aanslag van dinsdag is nog niet opgeëist.

Bekijk hier een kaart met daarop alle aanslagen in Afghanistan waarbij tien of meer doden vielen:



Zomeroffensief

Vorige week doodden de Talibaan tientallen Afghaanse militairen bij het zuidoostelijk gelegen Kandahar. Toen werd ‘s nachts een legerpost aangevallen, waarna wapens en militaire voertuigen werden meegenomen door de terreurgroep. De recente aanvallen zijn onderdeel van een door de Talibaan aangekondigd ‘zomeroffensief’.

Sinds het begin van het jaar hebben de Talibaan flink wat grondgebied veroverd op de Afghaanse regering. In januari had de regering nog 71 procent van het grondgebied in handen, dat is inmiddels geslonken tot zo’n 60 procent. Sinds het begin van het jaar zijn al meer dan 1.700 mensen omgekomen door terroristisch geweld.