YouTube verwijdert meer extremistische filmpjes

YouTube heeft in juli veel meer video’s met extremistische inhoud verwijderd dan een maand eerder. De videodienst wil geen aantal noemen, maar sprak dinsdag van “meer dan een verdubbeling”. Vermoedelijk gaat het om tienduizenden filmpjes.

De website gebruikt sinds een paar weken nieuwe technologie om extremistische filmpjes sneller te signaleren en te kunnen verwijderen. Meer dan driekwart van de video’s die in juli offline werden gehaald, kon volgens YouTube worden weggehaald voordat gebruikers er een melding over maakten. Het bedrijf zet ‘slimme’ software in, die extremistische uitingen kan herkennen door gebruik van algoritmes.

De videodienst stelt dat de nieuwe systemen niet perfect zijn, maar in veel gevallen beter in staat zijn om extremistische filmpjes boven water te halen dan mensen. YouTube werkt ook samen met zo’n vijftien organisaties die experts in huis hebben die filmpjes beoordelen op extremistische inhoud.

Waarschuwing

YouTube heeft verder bekendgemaakt vanaf binnenkort ook video’s aan te pakken die niet de richtlijnen schenden, maar wel controversieel zijn. Dat zijn filmpjes die door veel mensen zijn gemarkeerd als ongepast. Voordat zo’n video wordt afgespeeld, krijgt de kijker een waarschuwing te zien.

Ook worden zulke filmpjes nooit aanbevolen, komen die niet in aanmerking voor advertentie-inkomsten en kunnen er geen reacties en likes worden achtergelaten, laat YouTube weten.