Vier jaar cel voor doodschudden baby

De rechtbank in Assen heeft een gastouder veroordeeld tot vier jaar cel, vanwege het doden van een baby van één jaar oud. De 30-jarige vrouw heeft het kindje volgens de rechter hevig en met kracht heen en weer geschud, waardoor het meisje ernstig hersenletsel opliep en overleed.

De officier van justitie had een gevangenisstraf van zes jaar geëist. De rechtbank vindt doodslag bewezen, maar is dus tot een lagere straf gekomen. Het zou namelijk nooit de bedoeling van de vrouw zijn geweest om de baby te doden. Ook is de kans op herhaling volgens de rechter klein.

Radeloosheid

Op 5 oktober 2016 werd het slachtoffer, samen met haar broertje, afgeleverd bij de gastouder in Assen. Volgens de vrouw huilde de baby en was het meisje niet te troosten. Toen de gastouder de baby naar bed wilde brengen, zou het huilen zijn overgegaan in hard gekrijs. Daarop besloot de vrouw het meisje uit radeloosheid heen en weer te schudden.

Na het schudden werd de baby veel rustiger, verklaarde de gastvrouw eerder. Toen ze even later merkte dat het kindje niet meer ademde, belde zij 112. De baby werd opgenomen in het ziekenhuis met ernstig hersenletsel en overleed twee dagen later.