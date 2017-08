Varkensstal

Op zondagochtend lees ik aan de ontbijttafel de weekendeditie van NRC. Ik ben aangekomen bij het artikel over de brand in de megastal in Erichem. Alle 20.000 varkens vonden hierbij de dood.

Mijn gedachten dwalen af. Ik probeer me voor te stellen hoe groot dat bedrijf moet zijn geweest. En hoe de varkens er gehuisvest waren. Vast niet veel persoonlijke ruimte, vermoed ik. Hebben ze trouwens geleden, heeft de brandweer ze horen schreeuwen?

Aan het eind van het artikel gekomen, valt mijn oog op de advertentie die onder aan de pagina staat. ‘Van der Spek Uitvaart. Uiterst persoonlijk’.

