Twee Venezolaanse oppositieleiders vastgezet

Politieagenten hebben maandagnacht (lokale tijd) twee prominente Venezolaanse oppositieleiders gearresteerd. Het gaat om Leopoldo Lopéz en Antonio Ledezma, zo melden de families op Twitter.

Volgens zijn vrouw Lilian Tintori werd Leopoldo Lopez door agenten weggevoerd. Tintori plaatste een video met de tekst: “het moment waarop de dictator Leopoldo ontvoert in mijn huis.” Op de beelden is te zien hoe een man in een auto wordt geduwd door agenten. Vanessa Ledezma postte een soortgelijke video, waarop te zien zou zijn hoe haar vader wordt weggevoerd door gewapende agenten.

12:27 de la madrugada: Momento en el que la dictadura secuestra a Leopoldo en mi casa. No lo van a doblegar! pic.twitter.com/0EdlQvEGXS — Lilian Tintori (@liliantintori) August 1, 2017

De families houden president Nicolás Maduro verantwoordelijk en roepen het Venezolaanse volk op te demonstreren. Afgelopen weekend werden omstreden verkiezingen gehouden voor een nieuw bestuursorgaan. Deze Grondwetgevende Vergadering (Constituyente) moet van Maduro de Venezolaanse grondwet herschrijven, waarmee de Vergbadering meer macht zou krijgen dan het door de oppositie gedomineerde parlement.

Zowel Lopéz als Ledezma stond op het moment van hun arrestatie onder huisarrest. Leopoldo Lopéz werd in 2014 tot dertien jaar cel veroordeeld voor het opzetten van grootschalige demonstraties een jaar eerder. Bij de protesten vielen 43 doden. Lopéz’ celstraf werd begin juli omgezet in een huisarrest, vanwege gezondheidsredenen.

Ledezma, de voormalige burgemeester van de hoofdstad Caracas, zit sinds 2015 vast voor vermeende deelname aan een staatsgreep tegen president Maduro.