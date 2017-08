Kwetsbaarheid op tv, er staat niets tegenover

Waar de kandidaten naar op zoek zijn? „Spierballen”, zegt de een. „Imperfecties”, zegt de ander. Nee… „Iemand die voldoet aan de vier f’s: fit, fun, funny and flirty.” In de Britse realityshow First Dates – de naam zegt het al – zien koppels elkaar voor het eerst tijdens een etentje. Een uur voor de blind date vertellen ze in een aparte ruimte wat ze van de date verwachten. Naderhand beslissen ze of er een vervolgdate komt.

Tweeënveertig camera’s hangen er in Paternoster Chop House, een restaurant in Londen, niet ver van het kathedraal van St. Paul. Corinne probeert het voor de derde keer, vertelt ze maandagavond. De 24-jarige slaat haar blonde haren achter haar schouder, ze zoekt de ware. De vorige blind date liep slecht af: hij wilde alleen vrienden zijn. Ze begrijpt niet waarom het haar nooit lukt. Corinnes vertrouwen in mannen neemt af.

Haar blind date Will loopt het restaurant binnen, hij is een beetje zenuwachtig. „Wat moet ik je vragen?”, zegt hij tegen Corinne. „Ik ben hier niet zo goed in.” Corinne rolt een paar keer met haar ogen. Ze is teleurgesteld.

Het realityprogramma, dat al acht seizoenen loopt, heeft geen presentator die door het beeld loopt, waardoor de focus op de gesprekken ligt. En wat is nu leuker dan toe te zien hoe anderen zo’n zenuwslopende gebeurtenis ervaren?

Tijdens de opnames van First Dates wordt er vijftien uur achterelkaar gefilmd. Natuurlijk zien we alleen de gekste koppels terug op tv.

Corinne en Will komen dichter bij elkaar wanneer ze over hun tatoeages beginnen. „Heb jij er ook een op je kont?” Corinne heeft op de plek een tattoo van een Playboykonijn, Wills ogen glunderen. „En jij zeker de naam van je ex”, vraagt Corinne hem enigszins verontrust. „Nee het zijn lippen.”

Tijdens een andere date laat Mustafa – die in eerste instantie niet onder de indruk is van zijn zonnebank gebruinde date met nephaar – al snel blijken dat zijn ontmoetingen met vrouwen vooral in bed eindigen. Zijn date belt tijdens het roken snel haar moeder om te vertellen dat het niks gaat worden. Mustafa is niet de enige die vooral op seks hoopt.

Sportschoolmanager Claire wordt wild als ze de spierbundels van Kevin binnen ziet komen. Ze heeft geluk, want ze valt op gespierde mannen. Van tevoren wist ze alleen dat hij Kevin zou heten. ‘Van tevoren’ hoeft overigens maar twee dagen te duren. Sommige kandidaten melden zich op vrijdag aan, vertellen de programmamakers telefonisch iets over hun relatieverleden, en krijgen twee dagen later hun eerste blind date. Jezelf zo kwetsbaar stellen op de televisie, wat staat er eigenlijk tegenover? Een etentje?

Als de twee heren Tommy en Adam hun date zat zijn, vooral omdat Adam meer oog heeft voor een andere kandidaat dan voor Tommy, en de rekening vragen, weten we genoeg. Het etentje kostte deze jonge Britten 100 pond, of 111 euro, per persoon. Na wat online speurwerk blijkt dat het programma per kandidaat 25 pond (28 euro) meebetaalt aan het diner. Alle dates eindigen in deze aflevering op een mislukking. Vervolgdates komen er niet. Al weet je nooit zeker hoe de avond echt is geëindigd. Corinne en Will zien er nog het meest gelukkig uit, zij kan met hem lachen. Hij vindt haar leuk en aantrekkelijk. Maar Corinne is toch terughoudend over een tweede date, ze is bang weer afgewezen te worden. Misschien zijn ‘fit, fun, funny and flirty’ toch niet de beste zoektermen voor echte liefde.

Maral Noshad Sharifi schrijft deze week de tv-recensie.