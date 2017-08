Pesticide in eieren gevaar voor volksgezondheid

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor eieren die de schadelijke stof fipronil bevatten. De eieren afkomstig van één kippenboerderij zijn volgens de NVWA een „acuut gevaar” voor de volksgezondheid.

Verschillende kippenboerderijen zijn vervuild met fipronil, een illegaal gebruikt bestrijdingsmiddel tegen bloedluizen bij kippen. In grote hoeveelheden kan het middel bij de mens schadelijk zijn voor nieren, lever of schildklier.

Bij één bedrijf is het aangetroffen fipronilgehalte in de eieren zo hoog, dat de NVWA aanraadt deze eieren weg te gooien. Omdat ieder bedrijf een eigen code op de eieren drukt, zijn de vervuilde eieren goed te herkennen. Het gaat om de code X-NL-40155XX (op het ei zijn ook de X-en cijfers). Daarnaast zijn er verschillende eieren die een voor kinderen te hoog fipronilgehalte hebben. Ouders wordt aangeraden hun kinderen uit voorzorg geen eieren met deze codes te geven. Bij kinderen geldt een lagere grenswaarde dan bij volwassenen.

Volgens een woordvoerder van de NVWA is op dit moment nog niet duidelijk waarom de fipronilwaardes in de eieren verschillen.

Zo’n 180 bedrijven worden op dit moment onderzocht vanwege mogelijke fipronilbesmetting. Deze bedrijven zijn al een aantal dagen geblokkeerd: eieren, vlees en mest mogen er niet vanaf. Besmette eieren die al op weg waren naar consumenten, worden teruggehaald.

Fipronil is een pesticide, die niet gebruikt mag worden bij dieren waarvan vlees of eieren voor consumptie bedoeld zijn. Volgens Eric Hubers van boerenorganisatie LTO is het middel verstrekt door een Barnevelds bedrijf. De fipronol is illegaal gemengd met toegestane bestrijdingsmiddelen tegen bloedluizen: eucalyptus en menthol. Het mengsel werd vervolgens in de stallen verneveld. Hubers zegt er vanuit te gaan dat pluimveehouders niet op de hoogte waren van het gebruik van fipronil.

De NVWA maakte op 22 juli al melding van enkele vervuilde bedrijven. Toen werd medegedeeld dat er geen gevaar voor de volksgezondheid was.