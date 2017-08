Met vertrek Scaramucci zijn intriges in het Witte Huis nog niet voorbij

In tien dagen tijd werd Anthony Scaramucci benoemd tot directeur communicatie van het Witte Huis, liep zijn huwelijk spaak, miste hij de geboorte van zijn kind en gaf hij een historisch vulgair interview aan The New Yorker. Op de tiende dag, maandag, verloor hij zijn baan. Scaramucci werd ontslagen door de nieuwe stafchef van Donald Trump, John Kelly.

Trumps woordvoerder Sarah Huckabee Sanders gaf de „ongepaste” opmerkingen van Scaramucci als reden voor het ontslag. De flamboyante Scaramucci had een journalist van The New Yorker gebeld, die had gehoord dat de voormalige ondernemer had gedineerd met Trump. Scaramucci beschuldigde vervolgens toenmalig stafchef Reince Priebus ervan te lekken naar de pers, beledigde strateeg Steve Bannon, en dreigde zijn hele communicatiestaf te ontslaan.

Toch mocht Anthony Scaramucci ná dit interview, dat vorige week woensdag gehouden werd, nog vijf dagen blijven zitten van Trump. Pas toen er een nieuwe stafchef was aangesteld, werd hij ontslagen. In die resterende dagen stortte hij het Witte Huis in een staat van anarchie. Hij luidde het vertrek in van Trumps woordvoerder Sean Spicer, die niet onder hem wilde werken. En hij bereikte dat stafchef Reince Priebus ontslagen werd. Hij noemde Priebus in het interview „een fucking paranoïde schizofreen, een paranoiac”.

De vraag is dus of Donald Trump écht zo ontstemd was over de woorden van Scaramucci. Hij deed precies wat zijn hoofd communicatie wilde, en ontdeed zich van de enige twee hoge medewerkers die een sterke band met de Republikeinse Partij hebben.

Alter ego

Anthony Scaramucci, The Mooch, was binnengehaald op aandringen van een rivaliserende groep in de West Wing. Trumps familieleden en adviseurs uit zijn New Yorkse netwerk zagen de energieke Scaramucci wel zitten. Hij was voor hen in veel opzichten het alter ego van Donald Trump, en de ideale man om weer energie in Trumps presidentschap te blazen. Scaramucci was een zakenman uit New York, zei dat hij „kleurrijk” praatte, en had geen politieke ervaring.

Toch was Scaramucci geen Trump-aanhanger van het eerste uur. De oprichter van investeringsmaatschappij Skybridge Capital stak lange tijd de draak met Trump, die hij „zo’n gast die zijn geld heeft geërfd” noemde.

Medio 2016, toen de winst van Trump onvermijdelijk werd, omarmde hij de Republikeinse presidentskandidaat. Hij werd een van de prominentste verdedigers van Trump op Fox News. Hij verkocht zijn aandeel in Skybridge, in de hoop een baan in het Witte Huis te krijgen. Dat werd, volgens Amerikaanse media, geblokkeerd door Reince Priebus.

Toen Scaramucci alsnog directeur communicatie werd, zette hij de aanval op Reince Priebus in. Hij won dat gevecht. Trump liet getrouwen weten dat het hem ergerde dat Priebus zich niet verweerde tegen de beschuldiging dat hij heimelijk met journalisten zou praten.

Paleisintriges

Toch heeft Scaramucci met deze wraakactie zijn eigen ondergang ingezet. De opvolger van Priebus is generaal John Kelly, die zichzelf als opdracht heeft gegeven de orde in het chaotische Witte Huis te herstellen. Scaramucci was op Kelly’s eerste werkdag het eerste slachtoffer.

Maar hiermee zijn de paleisintriges nog lang niet ten einde. Dat heeft met het gebrek aan structuur te maken in de organisatie van de West Wing. Verschillende groepen in het Witte Huis blijven elkaar bestrijden, in de hoop in de gunst van de president te raken.

Bovendien omringt Trump zich de laatste dagen weer met bondgenoten van het eerste uur, die hem adviseren aanvallender en authentieker te zijn. Dat leidt tot frictie met de adviseurs die willen dat Trump zich presidentiëler gaat gedragen, of meer naar de lijn van de Republikeinse Partij luistert.

Donald Trump zelf maakte nauwelijks woorden vuil aan de chaos rondom hem. Hij stuurde een tweet, vlak na het ontslag van Scaramucci. „Een geweldige dag in het Witte Huis!”