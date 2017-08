Voorlopig geen uitleveringen aan België

Uitleveringsverzoeken van verdachten aan België worden voorlopig niet uitgevoerd. Er is nog te veel onduidelijk over de omstandigheden waaronder gevangenen in België moeten leven, zo bepaalde de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) dinsdag.

Het gaat om een tussenvonnis, de rechters vinden dat er meer onderzoek nodig is voordat er weer verdachten uitgeleverd kunnen worden. De aanleiding was het uitleveringsverzoek van acht verdachten die in België worden gezocht vanwege drugssmokkel, die onder meer via de Antwerpse haven zou zijn gegaan. De IRK oordeelde dat de uitlevering niet kan worden beoordeeld, zolang er geen onderzoek is gedaan naar de omstandigheden in Belgische gevangenissen.

De omstandigheden in Belgische gevangenissen zijn al langer onderwerp van discussie. Cipiers en gedetineerden klagen over ongedierte, hoge werkdruk en te veel gevangenen op één cel. Vorig jaar legden bewakers wekenlang het werk neer uit protest tegen de werkomstandigheden en verdere bezuinigingen. Het leger moest eraan te pas komen om de rust in de gevangenissen te bewaren.

De rechters beriepen zich op een recente verklaring van het Europees Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing. Volgens de rechters van de IRK staat het niet vast dat gevangenen in België onmenselijk behandeld worden, maar is er wel verder onderzoek nodig. In juni vorig jaar oordeelde de IRK al ook dat in België veroordeelde verdachten die in Nederland waren, hun straf hier mochten uitzitten.