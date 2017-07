VS stellen sancties in tegen Maduro

De Verenigde Staten hebben juridische en economische sancties aangekondigd die gericht zijn tegen de Venezolaanse Nicolás Maduro. De strafmaatregelen van de Amerikaanse regering zijn een reactie op de omstreden verkiezingen van zondag, waarbij Venezolanen kozen voor een nieuwe grondwetgevende vergadering, meldt AFP.

“De illegale verkiezingen van gisteren bevestigen dat Maduro een dictator is die de wil van het Venezolaanse volk veracht”, zei Steve Mnuchin, de Amerikaanse minister van Financiën, in een verklaring.

De sancties houden in dat de tegoeden van Maduro in de VS worden bevroren. Ook mogen Amerikanen geen zaken met hem doen. Hoeveel tegoeden Maduro in de VS heeft, maakte het Witte Huis niet bekend.

Oliegerelateerde sancties vormen geen onderdeel van de strafmaatregelen. De VS zijn een van de grootste afnemers van Venezolaanse olie. De economie van het Zuid-Amerikaanse land is sterk afhankelijk van de brandstof.

Verkiezingen

Venezolanen konden in de verkiezingen van zondag bepalen wie mochten plaatsnemen in de nieuwe grondwetgevende vergadering. Dit nieuwe overheidsorgaan, waarin 545 mensen zitting nemen, kan onder meer de grondwet aanpassen en het parlement ontslaan. De vergadering heeft meer macht dan het parlement, waar de Venezolaanse oppositie - die de verkiezingen boycotte - een meerderheid heeft.

De oppositiepartijen hebben de angst dat Maduro op deze manier Venezuela in een dictatuur verandert. Spanje, Canada en het Verenigd Koninkrijk hebben naast de Verenigde Staten bekendgemaakt de uitslag van de verkiezingen niet te erkennen.

Tijdens de verkiezingen gingen veel Venezolanen de straat op om te demonstreren. Minstens tien mensen kwamen om het leven bij gevechten tussen de autoriteiten en actievoerders. Venezuela stortte in 2014 in een crisis toen de olieprijzen drastisch daalden. Economisch wanbeleid verergerde de problemen. Er is een tekort aan voedsel, medicijnen en andere levensmiddelen in het land.