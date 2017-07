Top van ASMI handelt ‘uit eigenbelang’

Hedgefonds Eminence Capital voert de druk op. De belegger uit New York heeft maandag een brief gestuurd aan alle aandeelhouders van het Nederlandse technologiebedrijf ASM International (kortweg ASMI) om tegen het bedrijf in opstand te komen. Eminence, dat zelf 9,7 procent van de aandelen in ASMI bezit, moedigt mede-aandeelhouders aan contact op te nemen met de bedrijfstop „om je sterke afkeuring te uiten”.

Die sterke afkeur voelt Eminence over het belang dat ASMI houdt in ASM Pacific Technology, een voormalig dochterbedrijf in Hong Kong. Het is tijd, vindt het hedgefonds, dat ASMI dit belang eens een keer verkoopt – eindelijk, want de discussie hierover loopt al jaren. Al twee keer dit jaar, rond de aandeelhoudersvergadering van ASMI, vroeg Eminence er aandacht voor in een persbericht. Nu richt het hedgefonds zich direct tot de aandeelhouders. Wie is Eminence Capital en wat wil het van het in Almere gevestigde ASMI?

Ook in AkzoNobel

Oprichter Ricky Sandler van Emincence zei in 2013 tegen de Amerikaanse tv-zender CNBC „geen activist” te zijn, maar sindsdien heeft hij meerdere bedrijven aangepakt. Zo maande hij de Amerikaanse kledingketen Men’s Wearhouse te fuseren met Jos A. Bank, wat uiteindelijk ook gebeurde. Samen met een ander hedgefonds drong hij in 2016 bij het Amerikaanse softwarebedrijf Autodesk aan op kostenbesparingen, wederom met succes.

Dit jaar laat Eminence, dat naar eigen zeggen 6,7 miljard dollar (5,7 miljard euro) beheert, zich ook horen in Nederland. Behalve in ASMI heeft het hedgefonds ook een belang van 1,2 procent opgebouwd in verfbedrijf AkzoNobel, zo bleek vorige week. Toen werd ook duidelijk dat Eminence het standpunt deelt van mede-activist Elliott. Eminence vindt ook dat aandeelhouders de kans moeten krijgen te stemmen over de positie van president-commissaris Antony Burgmans. Hij wordt gezien als de man die de overnamepoging door het Amerikaanse verfbedrijf PPG heeft laten stranden. Via verschillende rechtszaken probeert Elliott een aandeelhoudersvergadering af te dwingen.

Koersval

Eminence is al bijna vier jaar aandeelhouder van ASMI, schrijft het in de brief, en niet bepaald naar tevredenheid. Het belang dat ASMI houdt in zijn voormalige dochterbedrijf, het beursgenoteerde ASM Pacific Technology, brengt te veel risico’s mee, vindt het hedgefonds. De beurskoers van het aandeel ASMI wordt namelijk erg beïnvloed door die van het Aziatische dochterbedrijf. Dat bleek vorige week weer, toen de koers 10 procent daalde in drie dagen, na de halfjaarcijfers. Die koersval lag niet aan de „sterke” resultaten van ASMI zelf, betoogt Eminence, maar aan de scherpe koersdaling van ASM Pacific Technology in dezelfde periode.

Sinds de aandeelhoudersvergaderging, waar het onderwerp ook kort aan de orde is gekomen, weet Eminence het zeker: de bedrijfstop van ASMI zal handelen „uit eigenbelang”, en niet „in het belang van aandeelhouders”.

ASMI was niet bereikbaar voor commentaar. Eerder dit jaar liet het bedrijf in een persbericht wel weten dat het belang in de voormalige Aziatische dochter „van strategisch belang” is.

Al jaren maken (activistische) aandeelhouders zich druk om ASM Pacific Technology. Eerder verweerde ASMI zich met succes bij de rechter tegen verkoop van het dochterbedrijf. In 2012 staakte de – inmiddels overleden – oprichter Arthur del Prado zijn verzet tegen opsplitsing. Inmiddels heeft ASMI zijn belang teruggebracht tot zo’n 34 procent.

Maar dat is dus nog niet genoeg voor Ricky Sandler van Eminence. Hij wil dat aandeelhouders samen met hem aandringen op „volledige verkoop” van het Aziatische belang. Hij is heilig overtuigd dat hij succesvol zal zijn. Sandler gelooft dat het „onmogelijk” zal zijn voor de bedrijfstop „om onze collectieve stem te negeren”.