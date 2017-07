Turks toerisme herstelt na couppoging en aanslagen

Na zes opeenvolgende kwartalen van krimp heeft Turkije vorig kwartaal voor het eerst weer meer toeristen verwelkomd. Volgens cijfers van het Turkse bureau voor de statistiek deden bijna 8,9 miljoen buitenlandse reizigers het land aan. Dat is een toename van ruim 18 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2016.

Ook het bedrag dat al die toeristen gezamenlijk uitgaven lag hoger dan een jaar eerder, waar vorig kwartaal nog sprake was van een terugval van meer dan 17 procent. De inkomsten uit toeristen kwamen uit op 5,4 miljard dollar (4,6 miljard euro), meldt TurkStat. Dat is een toename van bijna 9 procent op jaarbasis.

Aanslagen en een couppoging

De nieuwe cijfers lijken het einde in te luiden van de moeilijke periode die de Turkse toeristische sector de laatste anderhalf jaar doormaakte. Aanleiding daarvoor waren de vele aanslagen die in het land plaatsvonden, zoals de bomexplosie in Ankara van eind 2015. Daarbij kwamen toen 109 mensen om het leven.

De echte dreun kwam overigens pas in de zomer van 2016, toen militairen probeerden president Erdogan af te zetten. In de kwartalen die daarop volgden daalde het aantal toeristen met tientallen procenten tegelijk. Op het niveau van voor de onrusten in Turkije liggen de toerismecijfers van vorig kwartaal overigens nog lang niet.

Uit welke landen de vakantiegangers met name kwamen, kon het statistiekenbureau maandag nog niet melden. Zulke specifieke cijfers komen vaak pas na de algemenere toerismecijfers. Vorig jaar gingen in het tweede iets meer dan 200.000 Nederlanders op reis in Turkije. Dat was nog geen drie procent van de totale toerismestroom.