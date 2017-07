De Thuiskok: Verleiding

Zo, dat was een korte zoektocht. Vorige week schreef ik dat ik graag eens een kookboek met recepten voor groenten op de barbecue wilde vinden. Alsof de goden mijn gebeden verhoord hebben, viel deze week Groene burgers van Martin Nordin op de mat. Niet exact wat ik had gevraagd, maar burgers zijn toch wel vaste grillklanten en als ze dan ook nog eens van groenten gemaakt zijn, komt het wel dicht in de buurt.

De Zweedse Nordin noemt zichzelf op Instagram de Koolslager, wat denk ik een Scandinavisch alternatief is van de vegetarische slager die wij kennen in Nederland. Die term is een hilarische lege huls - een slager slacht en je kunt alleen dieren slachten - maar Nordin neemt het blijkbaar allemaal nogal serieus. Anders had hij zich niet met opgestroopte houthakkersmouwen, een stevige baard en een flinke, afgehakte koolstronk op de schouder hebben laten fotograferen. Los daarvan eten we deze week wel weer vegetarisch; een goede ontwikkeling. Helaas kampt vegetarisme in mijn ogen nog altijd met een imagoprobleem doordat het is gebaseerd op een negatief uitgangspunt: je mag geen vlees eten omdat het verkeerd is. Dat klopt feitelijk als een bus, maar verbiedt mensen iets en ze zullen het juist wel (willen) doen. Wat ook kan, is er vanuit gaan dat groenten lekker zijn. Zo lekker zelfs, dat je geen behoefte hebt aan vlees.

De vraag is dus of Groene burgers verleidelijk genoeg is om ons groenten in plaats van vlees te laten eten. Als art director van IKEA weet Nordin in ieder geval hoe hij zijn 31 burgers smakelijk op de foto moet zetten. Qua vernieuwing is het echter ook net een IKEA-folder. Hier en daar staan er wat leuke bedenksels in zoals een Afrikaanse burger van bonen, uien en rijst en een honger makende burger van zwartgeblakerde raclette met zilveruitjes en citroenolie. Maar net als de Zweedse meubelfabrikant leunt Nordin op klassiekers: zelfs deze stoere sla-etende Viking ontkomt blijkbaar niet aan ingesleten vegetarische combinaties zoals portobello met blauwaderkaas of zoete aardappel met feta. Naast de recepten en prachtige foto’s staat er verder weinig extra’s in dit boek. Het blijft helaas onduidelijk waarom Nordin zich met zo veel tamtam de Koolslager heeft gedoopt. Helemaal verleid ben ik dus nog niet. Laten we maar snel aan de slag gaan met wat burgers.