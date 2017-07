Scenarist Sam Shepard (73) overleden

De Amerikaanse scenarist, schrijver en acteur Sam Shepard is op 73-jarige leeftijd overleden. De familie van Shepard maakte dat maandag bekend, meldt Reuters. Shepard, die in 1979 een Pulitzerprijs won voor zijn toneelstuk Buried Child, overleed aan de gevolgen van spierziekte ALS.

De Amerikaan stierf vorige week donderdag in zijn huis in Kentucky. Hij schreef tientallen toneelstukken, boeken, korte verhalen, essays en memoires. Voor zijn rol van piloot Chuck Yeager in de film The Right Stuff (1983) ontving hij een Oscarnominatie. Hij schreef onder andere mee aan het script van Paris, Texas (1984) en was als acteur te zien in films als The Notebook (2004) en Mud (2012).

De afgelopen jaren was hij nog te zien in de Netflix-serie Bloodline. Hij speelde daarin de rol van Robert Rayburn. Ook regisseerde hij twee films.

Sam Shepard als Chuck Yeager, waar hij een Oscarnominatie voor kreeg: