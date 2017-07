‘Scaramucci alweer weg als directeur communicatie’

De anderhalve week geleden aangetreden directeur communicatie Anthony Scaramucci moet die positie alweer opgeven. De nieuwe stafchef John Kelly ziet geen plaats voor de flamboyante Amerikaan in zijn regeringsploeg, zo meldt The New York Times.

Scaramucci wist ondanks zijn korte dienstverband meteen zijn naam te vestigen in Washington. Zo leidde zijn aanstelling tot het opstappen van woordvoerder Sean Spicer, die het niet eens was met de benoeming. Daarnaast haalde hij in de media hard uit naar verschillende leden van het team rond president Donald Trump.

Zo noemde hij stafchef Reince Priebus “een fucking paranoïde schizofreen” en wilde hij niet zo zijn als adviseur Steve Bannon: “Ik zuig niet aan mijn eigen pik”. Tenslotte wilde Scaramucci de bezem halen door zijn communicatieteam: “Ik ga iedereen elimineren, en we beginnen helemaal opnieuw”, sprak de Amerikaan. Hij zou uiteindelijk zelf het eerste slachtoffer worden.

‘Kelly nam initatief voor vervanging Scaramucci’

Volgens The New York Times gaat het initiatief voor het vervangen van Scaramucci uit van de nieuwe stafchef John Kelly, de vervanger van de uiteindelijk door Trump aan de kant geschoven Reince Priebus. Hij zou daarmee duidelijk willen maken wie werkelijk de baas is over de staf van Trump.

Of Scaramucci een andere functie krijgt binnen het Witte Huis of volledig vertrekt is momenteel nog niet duidelijk.

Later meer.