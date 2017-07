Qatar start procedure bij WTO na handelsboycot

Qatar heeft bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) een officiële klacht ingediend tegen Saoedi-Arabië, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Het land wil dat het handelsverbod van tafel gaat dat de drie tegen Qatar hebben ingesteld, zo meldt persbureau Reuters.

Door de eerste stap te zetten in het klachtenproces, het aanvragen van gesprekken met de drie landen, stelt de oliestaat feitelijk een deadline. Binnen zestig dagen moet er een oplossing zijn voor het probleem, anders volgt een proces bij de WHO en het risico dat er sancties volgen.

“We hebben altijd gevraagd om een dialoog, en dit is onderdeel van onze strategie om met de betrokken staten te praten en meer te weten te komen over deze maatregelen, hun juridische status en een manier om dit probleem op te lossen”, zegt de Qatarese vertegenwoordiger bij de TWO, Al Alwaleed al-Thani.

Dispuut

Buurland Saoedi-Arabië verbrak begin juni, evenals enkele andere golfstaten, de diplomatieke banden met Qatar. Dat gebeurde omdat het land te nauwe relatie met IS en Al-Qaeda zou onderhouden. Ondertussen speelt echter ook de steun van Qatar aan Iran een rol. Het land zou daarmee voorkomen dat, naar wens van Saoedi-Arabië, die laatste geïsoleerd raakt.

Als onderdeel van de diplomatieke stappen werden onder meer vluchten naar Doha opgeschort. Ook sloot Saoedi-Arabië de landgrens met het schiereiland. De voedselimport naar Qatar liep hierdoor gevaar, waardoor de golfstaat door Iran van voedsel moest worden voorzien. Tegen de eerste maatregel wil Qatar maandag protest aantekenen tijdens een bijeenkomst van de VN Burgerluchtvaartorganisatie.

Tegen Egypte, dat eveneens maatregelen tegen de golfstaat heeft genomen, is geen klacht ingediend. Hoewel het Noord-Afrikaanse land de diplomatieke banden met Qatar heeft verbroken, heeft Egypte geen Qatari het land uitgezet.