Polen ondanks uitspraak EU-hof door met kap bos

Polen gaat door met de “beschermende” houtkap in het oerbos van Bialowieza. Dat heeft een woordvoerder van het Poolse ministerie van Milieu maandag verklaard volgens Reuters.

Vrijdag bepaalde het Europees Hof van Justitie dat Polen onmiddellijk moet stoppen met de houtkap. Daarmee leek het conflict tussen Polen en de Europese Unie voorlopig in het nadeel van Polen beslecht. De Europese Commissie was naar de Europese rechter gestapt om te voorkomen dat Polen zou doorgaan met de houtkap, tot het hof een definitieve uitspraak zou hebben gedaan. Die uitspraak kan nog lang op zich laten wachten.

De Europese Commissie eiste, net als milieuactivisten, dat Polen de houtkap in het oerbos met meer dan honderd jaar oude bomen, zou stoppen. Bialowieza geldt volgens de EU en VN-werelderfgoedorganisatie Unesco als beschermd natuurgebied. Polen zegt echter uit noodzaak te handelen: een bepaalde keversoort zou de bomen aantasten en daarmee een grote bedreiging vormen voor het oerbos.

Gevraagd naar de reactie van Polen op het besluit van het EU-hof liet de woordvoerder van het ministerie weten dat men de plannen niet gaat veranderen:

“Het staatsbosbedrijf is verplicht door te gaan met de beschermende maatregelen. We moeten geplande de beschermende maatregelen volbrengen en dat gaan we ook doen.”