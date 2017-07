Oud-korpschef Gerard Bouman (64) overleden

Oud-korpschef van de nationale politie Gerard Bouman is overleden. Bouman werd in juni tijdens een vakantie in New Orleans getroffen door een zware hartaanval. Maandag is hij overleden aan de gevolgen daarvan. Hij is 64 jaar geworden.

Bouman was van 2013 tot 2016 voorzitter van de nationale politie. De commissie Ruys onderzocht het afgelopen jaar de rol die Bouman mogelijk speelde bij het geld verkwisten door de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de nationale politie. De resultaten van dat rapport zouden in juni gepresenteerd worden. Dat werd uitgesteld nadat Bouman zijn hartaanval kreeg.

Nadat Bouman in een Amerikaans ziekenhuis werd opgenomen, is hij overgebracht naar een ziekenhuis in Nederland. Daar is hij, in comateuze toestand, overleden.

Instemming gekocht

Een van de vragen die de commissie onderzocht, was of Bouman door het geven van ruim geld aan de Centrale Ondernemingsraad de instemming van het medezeggenschapsorgaan heeft gekocht. Volgens NRC-redacteur Marcel Haenen zou de commissie hebben vastgesteld dat Bouman als korpschef duizenden euro’s leende aan Frank Giltay, de voorzitter van de COR. Bouman zou dit hebben gedaan omdat Giltay wegens persoonlijke redenen in financiële moeilijkheden verkeerde.

Tegen Giltay loopt een strafrechtelijk onderzoek wegens valsheid in geschrifte, oplichting en verduistering. In zijn als COR-voorzitter zou er tienduizenden euro’s zijn uitgegeven aan feestjes, reizen, communicatieadviseurs en andere zaken.