Waarom internetcasino’s op zwart staan

De liveroulette waar je croupiers via een camera vanuit Malta aan het wiel zag draaien, ligt al weken stil. Online gokkast Always Fruits doet het niet. De hele website Polder Casino is uit de lucht. Bezoekers vanuit Nederland zien enkel een koeiensnuit – het logo – in een rood verbodsbord, met in dikgedrukte letters ‘Zwarte Donderdag’.

Op 1 juni verscherpte toezichthouder de Kansspelautoriteit uit het niets de gedoogregels die het al jaren hanteerde. „Zeer vervelend nieuws”, volgens Polder Casino, daarom „zijn wij genoodzaakt Polder Casino te sluiten”.

Sinds de ingreep is de gokwereld in rep en roer. „Ze hebben de doelpalen tijdens de wedstrijd verplaatst”, briest topman Ulrik Bengtsson van het Zweedse beursgenoteerde gokconcern Betsson over de telefoon. In tegenstelling tot de concurrenten van Polder Casino zijn de websites van Betsson nog in de lucht. „Wij gaan door”, zegt Bengtsson. „Wij hebben sterk het idee dat het recht aan onze kant staat.”

Ze hebben de doelpalen tijdens de wedstrijd verplaatst Ulrik Bengtsson, topman Betsson

Slakkengang

Honderdduizenden Nederlanders doen het en er gaan jaarlijks honderden miljoenen in om. Maar in tegenstelling tot vrijwel alle Europese landen is internetgokken niet legaal in Nederland. Het demissionaire kabinet wilde die legalisering in 2015 geregeld hebben, maar internetgokken kent in Nederland veel tegenstanders. De Wet kansspelen op afstand beweegt zich in een slakkengang door de Staten-Generaal en ligt nu alweer maanden bij de Eerste Kamer.

De Kansspelautoriteit (Ksa) gedoogt de internetcasino’s echter al jaren. In 2012 voerde de toezichthouder zelfs expliciete gedoogcriteria in: maak geen tv-, kranten- en radioreclames, gebruik geen domeinnamen die op .nl eindigen en geen websites in het Nederlands. Gokbedrijven die zich aan deze ‘prioriteringscriteria’ voor handhaving hielden, zouden later bij legalisering in aanmerking komen voor een vergunning, en overtreders niet, zo besloot de Tweede Kamer kort daarna.

Dat de internetcasino’s zich verder overduidelijk op de Nederlandse markt richtten, was geen enkel probleem voor de Ksa. Iedereen gebruikte het Nederlandse overboekingssysteem iDEAL en met namen als Polder Casino, Klaver Casino en Oranje Casino lieten diverse uitbaters weinig verbeelding bestaan over welke gokkers gezocht werden.

De Ksa werd daarom geregeld bekritiseerd door politieke tegenstanders van gokliberalisering, zoals het CDA en Nederlandse gevestigde gokbedrijven zoals de Postcodeloterij en de Staatsloterij. Maar ze hield de gedoogcriteria in stand.

Tot krap twee maanden geleden. Toen maakte de toezichthouder een drastische aanscherping bekend. De Ksa zou voortaan internetcasino’s gaan bestraffen die betaalmiddelen accepteren die enkel door Nederlanders worden gebruikt (denk iDEAL) en „domeinnamen met daarin typische aan Nederland refererende begrippen” – denk ‘polder’ en ‘oranje’.

Waarom? In kansspelkringen zegt men dat die koerswijziging het gevolg is van de opeenstapeling van kritiek en het uitblijven van de nieuwe wet. De Ksa zegt desgevraagd kritiek „als responsieve toezichthouder mee te nemen in onze afwegingen” en spreekt van „een logische vervolgstap in de handhaving”.

Dit is een logische vervolgstap in de handhaving de Kansspelautoriteit

Overname van 120 miljoen

Voor de online-gokbedrijven kwam de nieuwe aanpak „als een donderslag bij heldere hemel” zegt Willem van Oort, oprichter van beurs en platform Gaming in Holland. Hij zegt dat de reacties onder de aanbieders wisselend zijn. Een aantal is, om hun vergunning in de toekomst niet in gevaar te brengen, gestopt. Een aantal partijen gaat door.

Terwijl Polder Casino en Klaver Casino – onderdeel van het door twee Nederlanders opgerichte Maltese onlinegokbedrijf L&L Europe – hun websites uit de lucht gehaald hebben, kiest het Zweedse Betsson voor de aanval.

De financiële motieven zijn duidelijk. Betsson nam in 2014 voor zo’n 120 miljoen euro Oranje Casino en Kroon Casino over en werd daarmee in een klap eigenaar van twee van de grootste casino’s die zich op de Nederlandse markt richten.

Topman Bengtsson noemt het „belachelijk” dat „wij anders behandeld worden dan andere aanbieders, omdat wij twee casino’s hebben met typisch Nederlandse namen”. Onlangs diende Betsson een klacht tegen Nederland in bij de Europese Commissie, waarin het verzoekt de in 2008 gestaakte inbreukprocedure van de Commissie tegen Nederland te herstarten. De Commissie constateerde toen dat de Nederlandse gokwetgeving (uit 1964) niet in lijn met EU-wetgeving over het vrije verkeer van diensten was. Omdat Nederland aanpassing van de wetgeving beloofde, staakte de Commissie de inbreukprocedure, maar bijna tien jaar later is de wetsaanpassing er nog niet.

Dat Betsson nu alle kaarten op de confrontatie zet is opvallend. Zowel Kroon Casino als Oranje Casino is nog in de lucht. Op beide websites kan met iDEAL betaald worden. Met slechts één boete van de Ksa zou Betsson niet meer in aanmerking komen voor een vergunning. En om een boete lijkt de Ksa gezien de provocatie niet heen te kunnen. Maar boetes of berispingen ontvingen de Zweden nog niet. „Het is business as usual”, zegt Bengtsson. „Wij hebben niets van de Ksa gehoord.”

De Ksa wil desgevraagd „niet ingaan op specifieke gevallen” en stelt „over een poosje” te beoordelen „welk effect” het nieuwe beleid heeft.