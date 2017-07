Los Angeles gaat voor organisatie Spelen 2028

Los Angeles stelt zich kandidaat om de Olympische Spelen van 2028 te organiseren. De Amerikaanse stad bereikte daarover maandag overeenstemming met het Internationaal Olympisch Comité (IOC), meldt persbureau AP. Het betekent dat Parijs de enig overgebleven kandidaat is voor de editie van 2024.

Het was al bekend dat beide steden één van de Spelen in respectievelijk 2024 en 2028 toegewezen zouden krijgen, maar de exacte verdeling was onbekend. IOC beschouwt allebei de kandidaten als goede opties en voorzitter Bach sprak enkele weken terug dan ook van “een gouden kans” om in één keer twee plaatsen te benoemen waar de Spelen gaan plaatsvinden.

Parijs en Los Angeles waren beide in de running voor de editie van 2024, maar moesten onderling bepalen wie die zou krijgen. Voor de Franse hoofdstad is het dan honderd jaar geleden dat daar de Spelen plaatsvonden. Los Angeles organiseerde de Spelen al twee keer eerder: in 1932 en 1984.

Toewijzing nog niet officieel

De toewijzing van de Spelen aan beide steden is nog niet officieel. De Parijse burgemeester Hidalgo hopt dat tijdens de IOC-vergadering op 13 september in het Peruaanse Lima de knoop definitief wordt doorgehakt. In de wandelgangen worden IOC-leden echter al bewerkt om in te stemmen met de nu voorliggende verdeling, schreef NRC-redacteur Henk Stouwdam eerder.

Eerder trokken onder meer Rome, Hamburg en Boedapest zich terug voor de organisatie van het toernooi in 2024. Los Angeles was ook niet de eerste Amerikaanse kandidaat. Boston trok zich echter twee jaar geleden terug nadat de lokale bevolking zich verzette tegen de komst van de Spelen. Zij waren bang dat de belastingbetaler zou opdraaien voor de kosten van het sportevenement.

IOC-voorzitter Thomas Bach heeft bij zijn aantreden juist ingezet op Spelen die minder kosten, zodat niet alleen wereldsteden voor de organisatie in aanmerking kunnen komen.