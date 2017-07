Frankrijk moet migranten Calais van water voorzien

De Franse regering is verplicht de honderden migranten in Calais te voorzien van drinkwater, douches en wc’s. Dat heeft de Conseil d’État, de Franse Raad van State, maandag besloten, meldt AFP. Volgens de Raad van State is de manier waarop migranten behandeld worden inhumaan.

Mensenrechtenorganisaties hebben stevige kritiek geuit op de Franse regering, vanwege de omstandigheden waarin migranten in Calais moeten leven. Een lokale rechtbank had eerder dit jaar al geoordeeld dat autoriteiten water moesten verschaffen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente zelf gingen hiertegen in beroep. Dat beroep is dus nu afgewezen.

In maart verbood de burgemeester van Calais, Natacha Bouchart, het uitdelen van voedsel aan migranten. Vier maanden daarvoor was de ontruiming van de vluchtelingenkampen begonnen. Bouchart vreesde dat het uitdelen van voedsel een aanzuigende werking zou hebben.

Na de ontruiming van Calais werd Parijs de plaats waar veel migranten terechtkomen. Meerdere illegale kampen werden al ontruimd. In Parijs kan, in tegenstelling tot Calais, wél asiel worden aangevraagd.