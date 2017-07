Discovery neemt voor 12,4 miljard concurrent over

Het Amerikaanse mediabedrijf Discovery Communications neemt het concurrerende Scripps Networks Interactive over. Met de deal is een bedrag van omgerekend 12,4 miljard euro gemoeid, meldde Discovery maandag.

Samen zullen Discovery en Scripps jaarlijks achtduizend uur aan televisie produceren, verwacht Discovery. Daarnaast hebben ze straks de beschikking over een gecombineerd archief met zo’n 300.000 uur aan materiaal. De overname moet begin 2018 afgerond zijn.

Kostenvoordeel

Bij elkaar hebben de twee bedrijven een beurswaarde van ongeveer 23 miljard euro. Discovery draaide vorig jaar met 5,5 miljard euro een omzet die circa twee keer zo hoog was als die van het eveneens Amerikaanse Scripps. Het fusiebedrijf komt voor 80 procent in handen van de aandeelhouders van Discovery. De overige 20 procent is voor de aandeelhouders van Scripps.

Door samen te gaan, rekenen de mediaconcerns op een jaarlijks kostenvoordeel van omgerekend 300 miljoen euro. Bovendien hopen ze hun positie op de internationale markt te versterken. Discovery is op de Nederlandse televisiemarkt actief met zenders als Discovery Channel, TLC, Animal Planet en Eurosport. De zenders van Scripps zijn in Nederland minder bekend, of zelfs niet beschikbaar. Het gaat bijvoorbeeld om Cooking Channel, Food Network en Travel Channel.

Twee jaar geleden sloeg Discovery Communications ook een grote slag. De mediareus verwierf toen voor een bedrag van 1,3 miljard euro de uitzendrechten van de Olympische Spelen. De Zomerspelen van 2020 en 2024, en de Winterspelen van 2018 en 2022 zullen op Eurosport te zien zijn. Waarschijnlijk gaat Discovery een deel van de rechten via sublicenties doorverkopen aan de NOS, die het sportevenement tot nu toe altijd uitzond.